Riña deja un muerto, un herido y un detenido en Santa Catarina

Dos hombres resultaron heridos a causa de un arma blanca, específicamente una navaja, según informaron las autoridades.

Las autoridades investigan la muerte violenta de un hombre tras una reunión que terminó en una riña en Santa Catarina.

Los hechos se registraron en un domicilio de la calle 16 de septiembre en la colonia San Ildefonso, en donde varias personas convivían mientras consumían bebidas alcohólicas. En un momento, se registra una disputa que escala de manera violenta.

Dos hombres resultaron heridos a causa de un arma blanca, específicamente una navaja, según informaron las autoridades.

Uno de los hombres fue llevado a la clínica #7 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ubicada en San Pedro, en donde minutos después reportaron que la víctima había fallecido.

El segundo lesionado fue trasladado al Hospital Universitario en Monterrey.

Tras los hechos, una persona se encuentra detenido para deslindar responsabilidades.

Hasta el momento se desconocen las causas que originaron la discusión en el lugar.

Personal de la Fiscalía General del Estado de Nuevo León tomaron conocimiento del caso y llevan a cabo las diligencias correspondientes en coordinación con la Policía de Santa Catarina.