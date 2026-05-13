Riña deja tres detenidos y el aseguramiento de 100 dosis de droga

Elementos municipales realizaban recorridos de vigilancia y observaron a las tres personas discutiendo y forcejeando entre sí en plena vía pública

Una discusión que terminó en riña entre dos mujeres y un hombre derivó en la detención de los tres presuntos involucrados, luego de que oficiales de la Policía de Monterrey les aseguraran alrededor de 100 envoltorios con diversos tipos de droga en calles del Centro de la ciudad.

La detención de Luis Antonio G., de 66 años; Claudia Patricia C., de 52, y Daniela Elizabeth M., de 32 años de edad, ocurrió alrededor de las 21:50 horas en el cruce de Juan Méndez y Tapia.

De acuerdo con el reporte, elementos municipales realizaban recorridos de prevención y vigilancia cuando observaron a las tres personas discutiendo y forcejeando entre sí en plena vía pública.

Durante la riña, los oficiales presuntamente observaron que al hombre se le cayeron varios envoltorios de plástico transparente, mismos que recogió rápidamente para guardarlos en una bolsa, situación que llamó la atención de los uniformados, quienes se aproximaron para investigar lo ocurrido.

Tras una revisión, los policías localizaron entre las pertenencias de Luis Antonio G. una bolsa con 30 envoltorios transparentes que contenían hierba verde con características similares a la mariguana, además de otros 24 envoltorios del mismo enervante dentro de una mochila negra que cargaba en la espalda.

A Claudia Patricia C. le encontraron presuntamente una bolsa transparente con 31 envoltorios de papel aluminio que contenían una sustancia sólida con características de la cocaína en piedra.

Mientras tanto, a Daniela Elizabeth M. le aseguraron 15 envoltorios con una sustancia sólida similar a la droga conocida como cristal.

Los tres fueron detenidos y trasladados a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedaron a disposición del Ministerio Público, autoridad que continuará con las investigaciones correspondientes para determinar su situación jurídica.