Riesgo latente por poste a punto de colapsar en la Bellavista

La estructura presenta un avanzado deterioro y actualmente se mantiene en pie únicamente sostenida por los cables, lo que incrementa el peligro para transeúntes

Vecinos y comerciantes de la colonia Bellavista alertaron sobre el riesgo que representa un poste en mal estado ubicado sobre la avenida Bernardo Reyes, entre Ruiz Cortines y Luis Mora, el cual se encuentra a punto de colapsar.

De acuerdo con los reportes ciudadanos, la estructura presenta un avanzado deterioro y actualmente se mantiene en pie únicamente sostenida por los cables, lo que incrementa el peligro para quienes transitan por la zona.

Los habitantes señalaron que la situación no es reciente, ya que el problema tiene varios años sin ser atendido, e incluso advirtieron que no es el único poste en estas condiciones dentro del sector.

Ante este escenario, manifestaron su preocupación por la posibilidad de que el poste caiga sobre vehículos, locales comerciales o peatones, lo que podría derivar en un accidente grave.

Por ello, hicieron un llamado urgente a las autoridades de Protección Civil y a la dependencia correspondiente para que intervengan de inmediato y realicen el reemplazo de la estructura, con el fin de evitar una posible tragedia.