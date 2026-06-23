Revolvedora sin freno impacta auto estacionado en Monterrey

El afectado fue atendido en el sitio por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes informaron que presentaba golpes leves

Un hombre de entre 30 y 35 años resultó con golpes leves luego de que una revolvedora de cemento se quedara sin freno de emergencia y terminara impactando un automóvil estacionado, en la colonia Del Prado, en el municipio de Monterrey.

El hecho se registró sobre la avenida Alfonso Reyes, en su cruce con la calle Manolo Martínez, donde la pesada unidad avanzó sin control tras presuntamente quedarse sin el freno de emergencia, de acuerdo con testigos en el lugar.

Unidad habría comenzado a desplazarse sin supervisión

Según la versión de personas presentes, los ocupantes del camión de cemento se habían detenido en una tienda de conveniencia cercana, momento en el que la unidad comenzó a desplazarse sin supervisión.

En ese punto, un hombre que aún no ha sido identificado, de entre 30 y 35 años, se encontraba acomodando bicicletas en la parte trasera de un automóvil estacionado.

Al percatarse de que la revolvedora se aproximaba, alcanzó a saltar para evitar ser atropellado o aplastado, mientras la unidad terminó impactando la parte trasera del vehículo.

El choque provocó daños materiales en el automóvil, sin que se reportaran personas lesionadas de gravedad.

El afectado fue atendido en el sitio por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes informaron que presentaba golpes leves y no requirió traslado hospitalario.

Autoridades realizan peritaje del accidente

Al lugar acudieron elementos de Tránsito de Monterrey, quienes realizaron el peritaje correspondiente para el deslinde de responsabilidades.

Una grúa fue solicitada para el retiro de ambos vehículos involucrados.