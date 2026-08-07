Revocan amparo contra exrepresentante de Proyectos 9

El vicefiscal del Ministerio Público, Luis Enrique Orozco, explicó que el recurso legal presentado por Manuel “N” se mitigó

La Fiscalía General de Justicia del estado confirmó que la orden de aprehensión contra Manuel Enrique “N”, exrepresentante y socio de la desarrolladora Proyectos 9, continúa vigente, luego de que quedara sin efectos el amparo que había promovido para evitar su captura.

Es decir, el exdirectivo es considerado prófugo de la justicia.

El vicefiscal del Ministerio Público, Luis Enrique Orozco, explicó que el recurso legal presentado por Manuel “N” se mitigó, por lo que actualmente las autoridades mantienen activa su búsqueda.

“Él logró una suspensión (Manuel ‘N’) que impidió que la Fiscalía ejecutara una orden de aprehensión que en su momento obtuvo; esta suspensión la mitigó la Fiscalía y quedó sin efectos, de modo tal que la orden de aprehensión se encuentra vigente”, aclaró Orozco.

El funcionario estatal señaló que la búsqueda del exrepresentante de Proyectos 9 no se limita al territorio nacional, ya que se solicitó apoyo de autoridades internacionales mediante mecanismos de localización.

“Sí (hay búsqueda de él). La Fiscalía, a través de la Agencia Estatal de Investigaciones, tanto del área operativa como de inteligencia, se encuentran en búsqueda de esta persona, no solamente en territorio nacional sino pidiendo apoyo de otras autoridades fuera del país”, indicó.

Añadió que ya se emitió una ficha roja de Interpol y una alerta migratoria para facilitar su detención en caso de ser localizado fuera de México.

“Se emite una ficha roja a Interpol, un alerta migratoria para el efecto en que donde esta persona fuera encontrada en cualquier parte del planeta pueda ser detenida. Esta información, obvio, es conocida por él puesto que él litigó por vía de amparo la existencia de esa orden de aprehensión y, por consecuencia, sabe los efectos”, dijo el vicefiscal.

Mientras tanto, su socio José “N”, identificado como José Lobatón ya enfrenta su proceso judicial ingresado en un Centro de Reinserción Social.

Respecto al dinero inmovilizado de diversas cuentas que estarían relacionadas con operaciones de Proyectos 9, Luis Enrique Orozco reconoció que la investigación representa un reto debido a la cantidad de personas físicas y morales involucradas.

Explicó que la Fiscalía ha reforzado las investigaciones para identificar el flujo del dinero y determinar el destino de los recursos, incluso cuando estos movimientos pudieran involucrar cuentas o activos ubicados fuera del país.

“La tarea de la Fiscalía en ese ámbito la verdad es bastante compleja, teniendo en cuenta que se pidió la inmovilización de muchas cuentas de personas físicas tanto morales. Las semanas previas se hicieron esfuerzos individuales por carpeta de investigación y además de esto la Fiscalía, por orden del Fiscal General, aperturó una investigación expresa para la investigación del flujo del dinero”, detalló. “Sobre este rubro particular esta semana se ejecutarán acciones para continuar con el tema del seguimiento del flujo de dinero y aseguramientos de activos”, agregó.

Cuestionado sobre la posible existencia de recursos en el extranjero, Orozco confirmó que este aspecto también forma parte de las líneas de investigación.

“Forma parte (dinero en el extranjero) de la investigación”, señaló.

Además, la Fiscalía de Nuevo León informó que se busca acelerar la judicialización de las carpetas relacionadas con los presuntos fraudes inmobiliarios de Proyectos 9. Para ello, se contemplan ocho audiencias en las que se revisarán 22 asuntos correspondientes a distintas víctimas en los próximos días.