Revivirán espacios residuales de las nuevas líneas del Metro

El programa contempla pavimentación, arborización, parques lineales, iluminación y murales en zonas aledañas a los 35 kilómetros de las líneas 4 y 6

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Las zonas bajas y áreas aledañas que quedaron como espacios residuales a lo largo de los 35 kilómetros del nuevo Metro de Nuevo León volverán a la vida mediante un programa de rehabilitación anunciado ayer por el Gobierno de Samuel García.

Luego de que se informara que el proyecto registra un avance promedio de 80%, ayer se dio a conocer que están por reabrirse y pavimentarse las vialidades ubicadas debajo y junto al monorriel. Además, se arborizarán camellones, se construirán parques lineales y se realizarán trabajos de iluminación y pintura de murales en las columnas y las 20 estaciones de la obra.

Las intervenciones se llevarán a cabo en los espacios bajo los puentes, las estaciones del monorriel y diversos pasos vehiculares.

Para cada sitio se analizarán las necesidades de la población aledaña a fin de definir el tipo de intervención requerida, ya sea arborización, infraestructura deportiva, zonas recreativas o espacios culturales.

¿Qué obras se realizarán alrededor del nuevo Metro?

Todo esto se realizará mediante el fideicomiso de reciente creación denominado Ponte Nuevo, que operará bajo un esquema similar al del FideFIFA, encargado de las obras de preparación para el Mundial FIFA 2026 y que recibió aportaciones de la iniciativa privada.

Es decir, este fideicomiso, que será dirigido por el exsecretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de Apodaca, Gerardo García, funcionará bajo el mismo modelo financiero.

El objetivo, señalaron ayer tanto el gobernador Samuel García como el director del nuevo fideicomiso, es “hacer ciudad” en los espacios “aledaños y residuales” generados por la nueva infraestructura del Metro, que atraviesa varios municipios.

“Ya estamos por terminar el viaducto del Metro y construir las 20 estaciones. En los siguientes meses vamos a tener 35 kilómetros adicionales de Metro".

“Desde San Pedro hasta el aeropuerto, todo ese corredor que abarca seis municipios, en unos meses comenzará a recuperar los carriles que estuvieron afectados por la obra".

“Le pedí a Gerardo que encabece este fideicomiso, Ponte Nuevo, y con los recursos que le vamos a asignar iniciará todo un proyecto urbanístico".

¿Cómo se recuperarán los espacios que dejó la obra?

“Primero, pavimentar las zonas afectadas; segundo, arborizar camellones con jardinería y banquetas; tercero, las columnas. Esto ya es un extra, pero podemos pintarlas, hacer murales e iluminarlas, como ocurre en las grandes ciudades".

“Hoy es el momento idóneo para realizar acciones paralelas al cierre de la obra que permitan un mejor aprovechamiento del Metro”, señaló el mandatario.

Participarán 300 empresas en Ponte Nuevo

El fideicomiso Ponte Nuevo replicará el modelo del FideFIFA, con la participación de unas 300 empresas que aportarán recursos y apoyos en especie para desarrollar proyectos urbanos y de movilidad alrededor de las líneas 4 y 6 del Metro.

Aunque no precisó un monto de inversión, el gobernador Samuel García señaló que el esquema seguirá la misma fórmula utilizada para las obras rumbo al Mundial FIFA 2026, basada en la colaboración entre el Gobierno estatal y la iniciativa privada.

“Vamos a incorporar muchos camiones nuevos, por lo que debe haber parabuses, techos, bebederos y parques lineales, además de espacios atractivos para que la gente camine y utilice el Metro, porque la apuesta de Nuevo León es que el automóvil deje de ser una necesidad".

“El trabajo ahora es coordinarse con muchas secretarías, con los municipios y con la Secretaría de Economía, porque además de ser un fideicomiso, es un programa en el que 300 empresas aportarán recursos y apoyos en especie de manera voluntaria”, dijo el mandatario.

Realizan diagnóstico para definir las primeras intervenciones

El fideicomiso estará encabezado por Gerardo García, exsecretario de Obras Públicas de Apodaca, quien informó que ya se realiza un diagnóstico para definir las primeras intervenciones.

“La movilidad es un tema clave para el estado de Nuevo León. También se puede crear ciudad a partir de esta intervención de movilidad, y ese es el objetivo: generar ciudad alrededor de las líneas 4 y 6 del Metro".

“Como parte del diagnóstico, buscamos identificar zonas de conflicto vial, particularmente en avenidas como Miguel Alemán y Constitución, donde podrán implementarse soluciones para reducir la presión y aliviar los cuellos de botella y el tráfico”, indicó.