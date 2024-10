Reviven casa de Aramberri para vender hamburguesas

A 91 años de haber sido escena del doble asesinato en el que Monterrey perdió su inocencia, la casa del crimen de la calle de Aramberri será reabierta este miércoles 9 de octubre, ahora al servicio del público en general como restaurante de hamburguesas, y a partir de este lunes 14 también será museo temático.

La historia de terror dentro de esta vivienda se escribió el 5 de abril de 1933, en el número 1026 de la calle Aramberri, entre Diego de Montemayor y Manuel Doblado en el centro regio, cuando doña Antonia Lozano, de 54 años de edad, y su hija Florinda Montemayor, de 19 años, fueron atacadas y asesinadas presumiblemente a manos de dos familiares, un carnicero y otros cómplices que huyeron con al menos 3 mil 600 pesos.

El morbo la ha perseguido.

Por décadas estuvo deshabitada, luego se rentó y hoy el nuevo dueño decidió su destino comercial y cultural.

Zinnia Lara, la gerente de este lugar que ahora se llama "Hamburguesas La Casa de Aramberri", explica el objetivo de reabrir este sitio, que ha inspirado una novela, una obra de teatro y al que algunos atribuyen fenómenos paranormales.



"Una casa encantada, mística, se trató de restaurar y recuperar lo más posible y volverla al esplendor de los años 30's", dice.

Y detalla el menú: "La hamburguesa clásica, con ingredientes, tacos de carne asada, papas, lo básico del menú, papas a la francesa".

Adentro hay dos atractivos especiales:

Uno, el vestido de novia de la joven que se iba a casar y que fue rescatado de entre los escombros.

Y dos: la jaula del testigo delator: el perico.

"¿Qué dijo el perico en aquél entonces? "Gabriel no me mates, creo". Es lo que supuestamente se escuchó, pero era: "Gabriel no dejes que nos maten". Gabriel no las mató, fueron los otros", evoca.

En el recorrido, a modo de recreación habrá un loro vivo.

La gerente dice que la casa es segura.

"Tenemos permisos de INAH, todo está bien, esta casa es fuerte, no se cae, la quisieron derrumbar gobiernos anteriores y no se dejó la casa", afirma.

Además, como piezas originales están diversos muebles, como el tocador de doña Antonia, y sus enseres de cocina.

A partir del próximo lunes, una actriz hará el personaje de Florinda.

"Cada 30, 45 minutos, se apagan luces, empieza la música y Florinda empieza a caminar entre las mesas, no la pueden tocar. Al final, puede haber fotos con ella", anticipa.

El nombre del dueño se mantiene bajo reserva.

"Él entró desde chiquito acá, anduvo explorando y dijo: en esta casa yo voy a estar. Después de 30-35 años lo logra, fue una labor titánica encontrar las cosas, muy loable, no es por hacerse famoso, ni por morbo: es por amor a la casa", aclara.

La propia gerente experimentó lo increíble, junto con un experto.

"(Llegaron) con un celular, con programa especial, otros aparatos, y el chico, "el Doc" creo que le dicen, empieza a invocar, apaga las luces y todo y empezaban a hablar y se escuchaba, con la energía de aquí se alimentan las entidades, los espíritus, y luego ya está grabado en un vivo donde le hago preguntas directas y todo, que me si me autorizaba a estar acá, que estaba feliz, pero nos pide una ayuda que no sabemos si es para una entidad del bajo astral", comenta.

Esta casa ya está abierta.

"(Hoy miércoles) a las cinco de la tarde abrimos puertas al público, esperamos nos visiten, las hamburguesas más deliciosas de Nuevo León a un precio increíble y así te vas con un susto incluido dentro del combo", dice.

Usted, ¿gusta pasar?

