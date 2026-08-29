Revive AyD Monterrey VI para traer agua del Pánuco

La paraestatal ingresó el pasado 13 de agosto a la Semarnat una solicitud de Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que se necesita para la construcción

El proyecto Monterrey VI, que consiste en un acueducto de 390 kilómetros para traer a Nuevo León agua del río Pánuco, revivió por Agua y Drenaje de Monterrey (AyD).

La paraestatal ingresó el pasado 13 de agosto a la Semarnat una solicitud de Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que se necesita para construir ese acueducto, confirmó la dependencia.

El acueducto iniciaría en Pánuco, Veracruz, cruzaría los municipios de Ébano y Tamuín, en San Luis Potosí, y luego continuaría por los municipios de Mante, González, Xicoténcatl, Llera, Casas, Victoria, Güémez, Padilla, Hidalgo y Villagrán, en Tamaulipas, para finalmente concluir en la presa Linares, Nuevo León.

En un comunicado, AyD sostuvo que este trámite, que apenas se dio a conocer este viernes, es parte de su plan hídrico a 30 años.

“Como parte de los trabajos de planeación hídrica que realiza AyD, se han identificado diversas áreas de oportunidad para la optimización del proyecto Monterrey VI que maximicen los beneficios de esta infraestructura para el estado de Nuevo León y la región noreste del país. “Esta estrategia de optimización requiere de estudios complementarios de eficiencia energética y de certeza para el aprovechamiento de las aguas del Río Panuco. “Se enmarca también, dentro de una nueva estrategia global de planeación hídrica para los próximos 30 años encabezada por Agua y Drenaje de Monterrey”, indicó la dependencia.

Según la MIA solicitada, el acueducto aportaría en una primera etapa 5 metros cúbicos por segundo (m³/s) de agua, aunque la concesión otorgada es por hasta 15 m³/s aplicable por 50 años.

Monterrey VI es un proyecto que inició el exgobernador Rodrigo Medina, quien logró la concesión de agua por parte de Conagua en el año 2011.

El proyecto que costaría cerca de $15,000 millones de pesos nunca arrancó, pues fue cancelado por el siguiente mandatario, James Rodríguez, según voces, “por politiquería”.

Sin embargo, el gobierno actual prometió reactivarlo porque se trata de un proyecto de largo plazo que garantiza agua para el consumo de Nuevo León y su desarrollo económico.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho que este proyecto debe ser regional y con costos compartidos entre Nuevo León, Tamaulipas y la federación.

AyD dijo que no tiene detalles de cuánto costaría el proyecto a precio actual, pues apenas están en la etapa de conseguir la MIA.