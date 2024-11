Revisará San Pedro convenio con el Estado por La Milarca

El ayuntamiento de San Pedro analizará el convenio con el Estado para ceder las operaciones del museo La Milarca por falta de solvencia en los seguros para preservar las piezas.

Dicho espacio, que fue donado al municipio por el alcalde Mauricio Fernández, fue asegurado por tan sólo 4 millones de pesos, cuando el valor de los techos, según Fernández, ronda los 50 millones de dólares.

“San Pedro le dio la operación al Estado, pero hay muchas cosas que están en el limbo, que no hay nadie que esté cuidando el patrimonio de La Milarca, no hay nadie, no hay patronato del Estado, ni tampoco hay patronato del municipio".

“Los techos valen 50 millones de dólares, yo se los doné al municipio, ¿sabes a cuánto está ahorita el seguro?, cuatro millones de pesos, no es posible, ese es el seguro que tiene el Estado, no hay nadie preocupado por los seguros”, señaló el edil.

Esta revisión se aprobó a través de una sesión ordinaria de cabildo que fue celebrada el pasado 26 de noviembre, donde los regidores y el munícipe acordaron puntualizar las partes en las que no están de acuerdo del convenio.

Con estas afirmaciones que se harán llegar al Estado, esperan se realicen las correcciones adecuadas a este convenio, de lo contrario, Mauricio Fernández aseguró que las operaciones de La Milarca pasarán al municipio.

“Hay que volver hacer un nuevo planteamiento, creo que hay muchas cosas en el aire y muy riesgosas patrimonialmente, en esta revisión hay que presentarle al estado lo cual debería incluirse y que ahorita no está y si quieren hacerlo, y si no quieren hacerlo tendremos que tomar las riendas de las operaciones de La Milarca”, agregó Fernández.

De esta manera, someterán a revisión que es lo que abarca el convenio que se firmó anteriormente y como se puede proteger de la manera más adecuada el patrimonio de este museo, sin necesidad de solicitar de nueva cuenta la autorización del congreso para formar un nuevo patronato.

Comentarios