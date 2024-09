Revisará Adrián de la Garza obras de Luis Donaldo Colosio

El alcalde electo de Monterrey, Adrián de la Garza, anunció que cuando asuma el cargo revisará aquellas obras de la administración saliente que encabezó el hoy exalcalde y actual senador Luis Donaldo Colosio, en las que haya señalamientos de posibles irregularidades.

A pregunta expresa sobre presuntas deficiencias en los corredores verdes que se inundan o que tienen daños, y las obras que le heredarán del paso a desnivel de la avenida Paseo de los Leones, De la Garza Santos dijo que la ley le ordena revisarlas en los primeros 3 meses de gestión.

Aclaró que, de haber problemas, se verá en esta fase de transición la planeación para corregirlas, pero al iniciar su gobierno se revisarán contratos, posibles deudas, si se crearon instancias y partidas presupuestales para dar mantenimiento a esas obras, y en su caso se pedirán auditorías.

"Si no se hizo de esa manera, bueno, van a tener un problema de descuido de esa obra, y ¿qué estamos viendo nosotros? el poder resolver ese tipo de problemáticas en una planeación, y en otra parte, que será una vez que tomemos protesta y que la ley nos da 90 días para hacer señalamientos tendremos que observar si la obra se hizo o no con la calidad que se estipuló en los contratos, si se pagó o no se pagó, si la obra tenía la suficiencia presupuestaria para hacerse", expresó.

El alcalde electo fue claro.

"Si no se hizo con la suficiencia presupuestaria, entonces estaríamos incurriendo en una ilegalidad, de acuerdo de la Ley de Disciplina Financiera, y se tendría que señalarse en el Informe de Auditoría correspondiente, pero eso será en otra etapa, ahorita la etapa que estamos viendo es la planeación, para poder llegar el primer día de la gestión y desde ese momento resolver los problemas de la ciudad", dijo.

