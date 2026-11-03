Revisan plan de inversión en tecnología de seguridad en Guadalupe

Autoridades municipales revisan la posible instalación de cámaras y la ampliación del C4 tras ubicarse en el lugar 20 de la ENSU del INEGI.

Con el objetivo de dar continuidad a los resultados obtenidos en materia de seguridad durante 2026, el alcalde de Guadalupe, Héctor García, supervisó las acciones que se implementarán durante los últimos meses del año y revisó las proyecciones de trabajo para 2027.

Como parte del Plan Táctico de Seguridad, las corporaciones municipales han logrado la detención de presuntos generadores de violencia y la recuperación de vehículos con reporte de robo, mediante el apoyo de nuevas herramientas tecnológicas y labores de coordinación.

El edil señaló que actualmente se realiza una evaluación de las necesidades de infraestructura y equipamiento de la Secretaría de Seguridad Pública, con especial atención en la posible instalación de más cámaras de videovigilancia y la ampliación del software del Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo (C4).

"Estamos enlistando si nos hacen falta más cámaras de seguridad, ampliar el software del C4; estamos haciendo una revisión de todo lo que tengamos que invertir para que Guadalupe siga teniendo una de las mejores policías del Estado", expresó Héctor García.

En materia de percepción ciudadana, Guadalupe registró una mejora en los resultados de la más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, al ubicarse en el lugar 20 a nivel nacional.

Estos indicadores forman parte de las acciones que el municipio desarrolla en coordinación con los gobiernos estatal y federal para combatir los delitos de alto impacto y los ilícitos patrimoniales.