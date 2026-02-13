Revisan infraestructura eléctrica de sede y rutas mundialistas

García Sepúlveda supervisó tanto las subestaciones eléctricas y cancha del Estadio de Rayados, así como las obras de la construcción del Metro

Tu navegador no soporta el elemento de video.

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, sostuvo una reunión con la directora de la Comisión Federal de Electricidad, Emilia Calleja, para revisar la infraestructura estratégica rumbo a la próxima justa mundialista, particularmente en materia de suministro de energía eléctrica para el sistema de transporte y los espacios deportivos.

Tras el encuentro realizado en Palacio de Gobierno, autoridades estatales y federales efectuaron un recorrido por el Metrorrey y el Estadio BBVA con el objetivo de evaluar riesgos, definir planes de trabajo, protocolos de contingencia y la capacidad de reacción ante cualquier eventualidad.

El mandatario estatal reconoció que la CFE ha sido pieza clave para avanzar a toda máquina en la construcción de las Líneas 4 y 6 del Metro, así como para garantizar la infraestructura necesaria que permita su operación.

A poco menos de cuatro meses de que el mundo tenga los ojos puestos en México, el Gobernador aseguró que Nuevo León está preparado para recibir el evento deportivo.

“Nuevo León tiene energía suficiente para seguir creciendo, seguir siendo primer lugar en la economía. Luego fuimos al Metro, a la estación Y Griega donde va a conectar la línea 1 y 6, y terminamos aquí muy contentos porque los Rayados tienen todo al cien. Ya son los primeros que cumplieron a FIFA con el pasto, con requerimientos y en el tema de electricidad todo al 100 también”, señaló.

Durante la visita al estadio, las autoridades supervisaron subestaciones eléctricas, cancha y vestuarios, a fin de constatar que el inmueble esté en condiciones óptimas para recibir a las selecciones.

Por su parte, la directora de la CFE afirmó que la empresa productiva del Estado se encuentra preparada para sumarse al evento internacional. “Estamos listos para ser parte e iluminar ahora el Mundial”, expresó