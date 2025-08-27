Revisan contrato de Medio Ambiente con Reforestación Extrema

Presuntamente se detectaran modificaciones que redujeron controles y supervisión en manejo de recursos en el convenio que buscaba atender escasez de arbolado

La Secretaría de Medio Ambiente mantiene bajo revisión interna el contrato firmado en 2023 con la Asociación de Reforestación Extrema, luego de que presuntamente se detectaran modificaciones que redujeron los controles y la supervisión sobre el manejo de recursos.

De acuerdo con Mariela Saldivar, titular de la Oficina Ejecutiva de la actual administración de Samuel García, el análisis lo realizan tanto la propia Secretaría como la Contraloría y la Secretaría de Transparencia Gubernamental. Señaló que el proceso comenzó hace dos semanas y que, hasta el momento, no existe una fecha establecida para dar una resolución.

“Ya se encuentra en revisión interna. Creo que inició hace un par de semanas y no es posible en este momento determinar cuando tendremos alguna respuesta”, dijo la funcionaria luego de ser cuestionada por medios de comunicación durante el Nuevo León Informa de la mañana de este martes.

Añadió que era de conocimiento de la Oficina Ejecutiva que “derivado de revisiones internas se inició un proceso de investigación y revisión de contrato” y que están atentos de los resultados de la revisión pues le compete en primera instancia a la propia secretaria de Medio Ambiente y a la Contraloría.

El convenio original fue firmado en abril de 2023 por el entonces secretario de Medio Ambiente, Félix Arratia, hoy alcalde de Juárez y Cosijoopii Montero, director de la asociación civil.

Con este proyecto se buscaba atender la escasez de arbolado urbano en Nuevo León, mitigar islas de calor, mejorar la calidad del aire, captar más agua de lluvia e impulsar la biodiversidad en la zona metropolitana.

Sin embargo, durante la gestión del secretario Alfonso Martínez, se habría modificado el esquema y con ello, los recursos quedaron sujetos a un menor control, lo que abrió cuestionamientos sobre la transparencia en el uso de fondos públicos.