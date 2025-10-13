Revisan avances de primera etapa del Libramiento Juárez–Pesquería

Esta etapa comprende una vialidad tipo A2, con un carril por sentido y acotamientos, que tendrá una longitud total de 9.2 kilómetros

El gobierno del estado informó que la primera etapa del Nuevo Libramiento Juárez–Pesquería presenta un 90% de avance y se estima que quedará concluida en el mes de diciembre.

Durante el recorrido de supervisión, el gobernador Samuel García Sepúlveda estuvo acompañado por el director general del Fideicomiso para el Desarrollo de Proyectos Estratégicos (Fideproes), José Francisco Gutiérrez Cantú, así como por autoridades municipales y estatales.

“En 20 años todo esto va a estar poblado, todo esto, va a haber industria, va a haber casas, campos de golf, entonces desde ahorita tenemos que diseñar y planear. Y desde ahorita tienen que los alcaldes hacer planes de desarrollo urbano a 2040. “Nosotros llevamos cuatro años, vamos en tiempo y forma, vamos a terminar todo lo que arrancamos, pero lo importante es que este gobierno está haciendo lo que no hicieron en 40 años, en cuatro”, dijo el gobernador, Samuel García.

De acuerdo con la información, esta etapa comprende una vialidad tipo A2, con un carril por sentido y acotamientos, que tendrá una longitud total de 9.2 kilómetros.

También incluye la construcción de un paso vehicular sobre arroyo y un puente sobre la vía del ferrocarril, con dos carriles por sentido.

El proyecto forma parte de las siete nuevas carreteras planeadas durante la actual administración y busca impulsar el desarrollo económico e industrial de la región, facilitando el acceso y tránsito hacia los parques industriales y zonas de crecimiento urbano en Juárez y Pesquería.

En la supervisión participaron los alcaldes de Juárez y Pesquería, Félix Arratia Cruz y Francisco Esquivel Garza, respectivamente, así como el diputado local José Luis Garza, funcionarios estatales y municipales, y habitantes de la zona.