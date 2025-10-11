Revisa IMSS avance de hospitales en NL que costarán $3,200 mdp

Ambas obras forman parte del programa de expansión del IMSS que busca fortalecer la atención médica en los estados con mayor demanda

Funcionarios del IMSS verificaron los avances de la construcción de dos hospitales que tienen en ejecución en el estado.

Con una inversión superior a $3,200 millones de pesos, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dijo que avanza en la construcción de dos importantes obras hospitalarias en Nuevo León que, una vez concluidas, beneficiarán a más de 370,000 derechohabientes en el estado.

La delegada del IMSS en Nuevo León, Miralda Aguilar Patraca, y la titular nacional de Infraestructura del Instituto, Ana de Gortari Pedroza, encabezaron este viernes recorridos de supervisión por los proyectos ubicados en Juárez y Santa Catarina, donde se constataron los avances de ambas edificaciones.

En el municipio de Juárez, el IMSS construye la Unidad de Medicina Familiar 74, con una inversión de $212 millones de pesos, la cual atenderá a 70,000 derechohabientes de la zona.

El nuevo inmueble contará con 10 consultorios de Medicina Familiar, cinco de Medicina Preventiva, áreas de Estomatología, Nutrición, Laboratorio, Rayos X, Ultrasonido y Atención Médica Continua, además de generar 170 empleos para personal de salud y administrativo.

En Santa Catarina, el recorrido incluyó el Hospital General Regional, uno de los proyectos más grandes del IMSS en el norte del país, con una inversión cercana a $3,000 millones de pesos.

El hospital contará con 312 camas, 39 especialidades médicas y quirúrgicas, y beneficiará a 300,000 derechohabientes del poniente de la zona metropolitana.

Ambas obras forman parte del programa de expansión del IMSS que busca fortalecer la atención médica en los estados con mayor demanda.