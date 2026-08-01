Revelarán en charla historias de montañas y cerros de NL

Carlos García Salazar, coordinador de Servicios Educativos de CONARTE, señaló que la actividad busca ofrecer una visión más amplia sobre el paisaje

La historia, el origen y el simbolismo de las montañas y cerros que forman parte del paisaje de Nuevo León serán el eje de la charla “La orogenia y la representación del paisaje nuevoleonés”, organizada por la Coordinación de Servicios Educativos de CONARTE como parte de la exposición La piel de la tierra, de la artista Saskia Juárez.

La conferencia se realizará el próximo jueves 6 de agosto, a las 18:30 horas, en la Nave II del Centro de las Artes, ubicada en el Parque Fundidora, con entrada libre para todo público.

Carlos García Salazar, coordinador de Servicios Educativos de CONARTE, señaló que la actividad busca ofrecer una visión más amplia sobre el paisaje representado en la exposición.

“Siempre buscamos los elementos que podemos aprovechar de cada una de las exposiciones que se muestran en el Centro de las Artes. Con esta charla queremos que los asistentes adquieran esta visión de cómo nuestras montañas no solo quedan plasmadas en el cuadro, sino también lo que podemos encontrar en torno a ellas y conocer más de cada una”, expresó.

La charla será impartida por el investigador y difusor de la cultura regional Antonio Guerrero Aguilar, quien abordará el proceso geológico que dio origen a las montañas del estado, así como las historias y creencias que han surgido alrededor de ellas.

“Cuando hablamos de orogenia, hablamos de cómo se fueron formando nuestras montañas; están aquí desde hace 70 millones de años y se da un fenómeno único en el continente, donde coinciden las montañas más antiguas con las más recientes”, explicó.

Durante la conferencia también se compartirán relatos sobre la visión de los antiguos pobladores, quienes creían que las montañas eran gigantes petrificados por desafiar a la divinidad, además de explicar el origen de los nombres de diversos cerros y montañas de la entidad.

“Alberto del Canto, en 1577, comienza a llamar las montañas; viene de Saltillo y le pone La Silla y le pone Las Mitras, porque son siete mitras episcopales”, detalló Guerrero Aguilar.

La actividad ofrecerá una reflexión sobre la historia, el simbolismo y la evolución geológica de las montañas de Nuevo León, además de invitar al público a revisitar la exposición La piel de la tierra, de Saskia Juárez, que permanecerá abierta hasta el 27 de septiembre en la Nave II del Centro de las Artes.