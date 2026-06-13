Revelan video del asalto a tienda de abarrotes en la colonia Croc

Don Juan fue liberado este jueves por la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León luego de que venciera el término legal para resolver su situación jurídica.

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Imágenes de una cámara de seguridad revelaron cómo ocurrió el asalto en una tienda de abarrotes de la colonia Croc en Monterrey.

Los hombres ingresan a la tienda de abarrotes 'Tejada' y segundos después se desató un enfrentamiento armado.

En las imágenes se puede ver que el hijo del propietario sale corriendo de la caja a resguardarse y lo persigue uno de los presuntos delincuentes. Al mismo tiempo, Don Juan se agacha detrás del mostrador, toma un arma con la que presuntamente defendió su patrimonio y también a su hijo.

Los presuntos asaltantes llegaron en una motocicleta con cascos puestos y armados.

El hijo del dueño perdió la vida en el asalto; los delincuentes también encañonaron a un cliente.

Don Juan, que estaba en la caja, y realiza las detonaciones en contra de estos dos delincuentes. Uno muere en el hospital, otro es llevado al hospital y fallece.

Don Juan había sido detenido tras el enfrentamiento ocurrido en su negocio, “Abarrotes Tejada”, donde murieron tres personas: su hijo José Tejada, de 32 años, así como Daniel Carmona, de 38 años, y Brayan, alias “El Kiko”, de 28 años.

Sin embargo, fue liberado este jueves por la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León luego de que venciera el término legal para resolver su situación jurídica.

Aunque Don Juan recuperó su libertad, las autoridades señalaron que la investigación no ha concluido y que será conforme avancen los trabajos ministeriales como se determinarán las conclusiones del caso que conmocionó a la colonia Croc.

Con información de Carlos Enriquez.