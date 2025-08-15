Revelan resultados de cateo en clínica donde murió joven

Tras el cateo en una clínica en El Obispado en Monterrey, las autoridades de Salud detectaron irregularidades en el área de quirófano.

Tu navegador no soporta el elemento de video.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León dio a conocer el resultado del cateo a la clínica en donde falleció la joven Yamilet Flores tras someterse a una cirugía plástica.

En coordinación con la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos Cometidos contra las Mujeres y la Agencia Estatal de Investigaciones, llevaron a cabo este martes el cateo en la clínica ubicada en la calle Miguel Hidalgo, en el Obispado en Monterrey.

En el lugar, las autoridades de Salud detectaron irregularidades en el área de quirófano.

En el lugar se aseguraron los siguientes artículos:

- Cánulas quirúrgicas, jeringas

-Bata blanca con el nombre del "Dr. Sergio" bordado.

-Libreta con una anotación que refiere que el Dr. Sergio realizó una cirugía de liposucción el día 12 de agosto.

- Muestras de manchas de color rojizo.

- Cabello encontrado en el área de una camilla ubicada dentro del quirófano

- Dispositivo DVR

Entre otros indicios.