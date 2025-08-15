Revelan resultado de autopsia de fallecida en cirugía estética

La Fiscalía Especializada en Feminicidios dio a conocer que la joven perdió la vida a causa de sangrado interno por daño a pulmones e hígado

La joven que murió durante una cirugía estética, falleció a causa de sangrado interno por daño a pulmones e hígado.

Lo anterior fue dado a conocer por la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos Cometidos contra Mujeres.

Las autoridades investigadoras informaron el resultado de la autopsia realizada al cuerpo de Jaqueline Yamileth Briones, de 25 años de edad, por los médicos forenses.

En el documento integrado a la carpeta de investigación, se informó que la víctima murió a causa de lesiones intratiraxicas e intrasbdominales secundarias a trayecto de objeto punzante.

Asimismo, la Fiscalía Especializada estableció que existió laceración en pulmones e hígado.

Jaqueline Yamileth, murió en el Hospital Universitario luego de ser sometida a un cirugía estética en el centro médico ubicado en la avenida Hidalgo.

La víctima era originaria de la ciudad de Saltillo, Coahuila, y la intervención era producto de una tanda generada a través de redes sociales.

El inmueble que alberga al centro médico está siendo resguardado por patrullas de la Fiscalía y de la Policía de Monterrey.

El inmueble será intervenido mediante una orden de cateo para que detectives de Servicios Periciales revisen el consultorio donde ocurrieron los hechos.

Dentro de las actas que existen en la carpeta de investigación, la Fiscalía anexó un informe donde se informa la identidad del médico que participó en la cirugía.