Revelan quinta alineación empresarial para Mundial 2026

El mandatario estatal resaltó la colaboración con las empresas y cámaras para optimizar la movilidad en la entidad previo a la justa mundialista

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Como parte de "Ponte Nuevo, Ponte Mundial", el gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda presentó este lunes la quinta alineación de nuevas empresas que invertirán un total de 28.3 millones de pesos para mejorar la movilidad previo a la llegada de la Copa del Mundo 2026.

Samuel García resalta trabajo conjunto con empresas aliadas

En compañía de la titular Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez, el mandatario estatal destacó que se trabaja en conjunto con 11 compañías y cámaras para conectar sus sistemas de seguridad al C5 estatal.

“Yo he tenido estos cuatro años la fortuna de conocer muchísimos empresarios, ellos son hoy el motor de Nuevo León y por ende de México, porque Nuevo León es el motor económico del país y todos sin excepción te preguntan, "¿En qué te ayudo?". Lanzamos Ponte Nuevo, hicimos un llamado a todas las empresas, ha habido buenas noticias, no solo hay fila de empresas que quieren entrar, se han sumado las cámaras. Dicen, ‘Me sumo a Ponte Nuevo y te ayudo a pintar murales, te ayudo a limpiar espacios públicos, te ayudo a escalonar horarios y eso es lo que nos va a hacer grandes.

“El mejor estado de México, no hay ni una duda que hoy es Nuevo León, pero comúnmente somos grandes por la industria y por la lana, ahora somos primer lugar en seguridad, somos también primer lugar en educación, primer lugar en salud, en reducción de pobreza y Ponte Nuevo nos va a ayudar a ser también primer lugar en arbolado, en áreas verdes, en murales. Esto no se acaba ahí en el Fan Fest viendo la final de la Copa del Mundo, sigue Ponte Nuevo porque este es un legado donde seguiremos platicando con empresas para que sigan arbolando, para que sigan haciendo canchas, para que sigan sembrando árboles. Nuevo León no solo va a ser la mejor sede del mundial, sino la ciudad que demostró que juntos sociedad, IP y gobierno no nos para nadie”, señaló el Gobernador de Nuevo León.

Mariana Rodríguez presenta la quinta alineación para Mundial 2026

La titular de Amar a Nuevo León se encargó de presentar la quinta alineación conformada por CAINTRA, Grupo COEXSA, Whirlpool, Cuprum, Softtek, Ragasa, Afirme, Megacable, Talisis, PASA y CMIC Nuevo León, a quienes agradeció por unirse a este proyecto.

“Es muy emocionante ver cómo, semana tras semana, más empresas se siguen sumando a PONTE NUEVO, PONTE MUNDIAL. No dejan de escribirnos, de buscarnos, de preguntar: “¿Cómo le entramos?”, “¿Cómo podemos aportar?”. Cada empresa y cada espacio del Gobierno aportamos con acciones diferentes para mejorar nuestro estado. Porque solo así es como los esfuerzos se multiplican y llegan más lejos.

“El Mundial está cada vez más cerca. Y nos plantea una pregunta: ¿cómo queremos recibir a nuestros invitados? Cuando el mundo llegue a Nuevo León, encontrará una forma de vivir y de compartir que se refleja en nuestras casas, en nuestras calles, y que construimos juntos cada día, trabajando para dejar un legado que se está viendo en mejores espacios, en mejores oportunidades… pero sobre todo, en una mejor calidad de vida para nuestra gente. Porque cuando unimos fuerzas… no hay nada que no podamos lograr. Así somos en Nuevo León. Y así, juntos, es como vamos a seguir haciendo historia”, agregó Rodríguez Cantú.

Suman 28.3 millones de pesos para movilidad de Nuevo León

Entre las acciones que realizarán las empresas ahora aliadas a "Ponte Nuevo, Ponte Mundial" se destaca la inversión de 6.5 millones de pesos por parte de Talisis, quien apoyará para el mejoramiento urbano y desarrollo social, incluido el arbolado y renovación del alumbrado, así como la capacitación del idioma inglés para los capacitadores de Gobierno.

Por su parte, empresas como Cuprum y GEN aportarán 5.5 y 4 millones de pesos en acciones enfocadas en el desarrollo social y mejoramiento urbano, respectivamente.

El resto de las empresas que invertirán un monto económico son:

Ragasa: 3.5 millones

Megacable: 2.5 millones

Afirme: 2.2 millones

Softtek: 2.1 millones

Grupo Coexsa/Milenium: 2 millones

También se impulsarán acciones de movilidad sostenible, intervención en accesos estratégicos de la ciudad, así como diversas acciones en áreas como medio ambiente, educación y sanidad.

Este evento también contó con la presencia de la titular de la Secretaría de Economía, Betsabé Rocha Nieto; el titular de la Secretaría de Participación Ciudadana, Daniel Acosta Fregoso, así como representantes de las emempresas, autoridades estatales, municipales y diputados locales.