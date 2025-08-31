Revelan ataque a balazos en depósito de Pesquería

El agresor accionó su arma en al menos 15 ocasiones, hiriendo al despachador, mientras una clienta que se encontraba en el sitio intentaba resguardarse

Un violento ataque armado quedó registrado en las cámaras de videovigilancia de un depósito ubicado en la colonia Valle de Santa María, en Pesquería, donde un hombre fue gravemente herido a balazos la noche del miércoles.

El hecho se reportó alrededor de las 23:50 horas en un negocio situado sobre la calle Càmpora, entre Piemonte.

En las imágenes se observa el momento en que un vehículo Kia Río en color azul se detiene frente al establecimiento y desciende un sujeto armado que, sin mediar palabra, comienza a disparar contra el propietario del local.

De acuerdo con las grabaciones, el agresor accionó su arma en al menos 15 ocasiones, hiriendo al despachador, de aproximadamente 45 años, mientras una clienta que se encontraba en el sitio intentaba resguardarse.

La víctima trató de huir hacia la parte trasera del depósito, pero fue alcanzada por dos a tres proyectiles en la espalda.

Tras la agresión, el delincuente se apoderó del dinero en la caja registradora y huyó junto a un cómplice que lo esperaba en el automóvil.

Paramédicos acudieron al lugar y brindaron atención al afectado, quien permanecía consciente al momento de ser trasladado a un hospital de la zona para recibir atención médica especializada.

Hasta el momento no se ha confirmado si la mujer que se encontraba como clienta resultó lesionada.

Elementos de la Policía Municipal y de la Fiscalía General de Justicia del Estado acudieron para resguardar la escena y realizar el levantamiento de indicios que permitan identificar y ubicar a los responsables del ataque.