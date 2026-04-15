Revela Samuel García construcción de 30 escuelas en Nuevo León

Durante la inauguración de la cancha 515 en la escuela primaria Club de Leones 19, el mandatario estatal afirmó que buscan liderar en sector educativo

Ante el regreso a clases, el gobernador Samuel García reveló este lunes, la inversión de 800 millones de pesos para la construcción de 30 escuelas en el estado de Nuevo León.

Durante la inauguración de la cancha 515 en la escuela primaria Club de Leones 19 “Rómulo Garza”, el mandatario estatal afirmó que se trabaja para colocar a Nuevo León entre los primeros lugares del sector educativo.

"Este año rompimos récord de inversión porque Nuevo León es primer lugar en todo siempre, ¿verdad? Entonces estamos muy contentos porque vamos a invertir mucho dinero en más escuelas, 800 millones, vamos a hacer 30 nuevas escuelas en Nuevo León.

Un aplauso al ICIFED (Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León), 30 nuevas, de tiempo completo. 30 nuevas escuelas y cinco nuevas prepas porque vamos a ser también primer lugar en educación. Y como nos encanta el deporte, el día de hoy inauguramos la cancha número 515. Somos el único estado que tiene escuelas de tiempo completo. Somos el único estado que va a construir más escuelas de tiempo", señaló García Sepúlveda.

Juan Paura resalta rehabilitación de más de 6,500 escuelas en Nuevo León

Durante este evento, el titular de la Secretaría de Educación en Nuevo León, Juan Paura resaltó que dicho plantel forma parte de las 6,500 escuelas que serán rehabilitadas durante este ciclo escolar, con una inyección económica de 3 millones de pesos.

"Esta escuela, señor Gobernador, es una de las 6 mil 595 escuelas que nos comprometimos a rehabilitar en el periodo de enero a junio de este año. 300 escuelas son las que llevamos, vamos a terminar las escuelas que tenemos registradas en el mes de junio para cerrar el ciclo escolar y tener todas nuestras escuelas rehabilitadas.

En este en lo particular se hizo un procedimiento muy importante que fue el problema que teníamos fluvial con el agua que se nos inundaba toda prácticamente la escuela. Estuvimos aquí, gobernador, viendo precisamente esta rehabilitación tan importante y tan tan fundamental, invertimos cerca de 3 millones de pesos en esta rehabilitación", agregó el Secretario de Educación.

En este evento se contó con la presencia de la directora general del Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte (INDE), Melody Falcó; director del Instituto Constructor de Infraestructura Física Educativa y Deportiva de Nuevo León (ICIFED), Luis Fernando Domínguez Martín del Campo; así como la directora de la Primaria Club de Leones 19 “Rómulo Garza”, docentes y propios alumnos del plantel.