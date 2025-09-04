Revela Fiscalía causa de muerte de niña en vivienda de Zuazua

El fiscal Javier Flores precisó que la madre y el padrastro se encuentran detenidos para continuar con las investigaciones sobre el hecho

La Fiscalía Especializada en Feminicidios confirmó la causa de muerte de Danna, una niña de 4 años que falleció en su domicilio ubicado en la colonia Santa Elena, en el municipio de Zuazua.

De acuerdo con la autopsia, la menor murió a consecuencia de contusión profunda de cráneo, tórax y abdomen, además de presentar signos compatibles con síndrome de maltrato infantil.

El hallazgo ocurrió en un domicilio de la avenida Santa Elena, donde las autoridades ministeriales iniciaron las investigaciones bajo el protocolo de perspectiva de género y con la debida diligencia.

En primera instancia, se informó que la menor presentaba golpes en abdomen y tórax; sin embargo, fue hasta este miércoles cuando la necropsia confirmó las causas de su fallecimiento.

El fiscal estatal, Javier Flores, precisó que la madre y el padrastro se encuentran detenidos. Inicialmente fueron arrestados por resistencia a particulares, cuando las autoridades ingresaron al domicilio, pero posteriormente se añadieron otros delitos.

“Se está practicando ahorita la autopsia. Está a resultado de ver si hubo un tipo de violencia o no, yo creo que en breve tendremos información. Creo que están detenidos (los padres de la menor) por una resistencia de particulares, ambos”, dijo el fiscal al término de la reunión de seguridad en Palacio de Gobierno.

Las investigaciones continúan a cargo de la Fiscalía Especializada.