Revela CEDHNL violaciones a derechos de personas mayores en NL

En Nuevo León, las personas mayores enfrentan con frecuencia obstáculos para ejercer sus derechos al menos 265 quejas ante Derechos Humanos muestran una violación a este sector.

Así lo reveló un informe presentado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHNL) con motivo del Día Nacional de las Personas Adultas Mayores, conmemorado este 28 de agosto.

El estudio recopila cinco años de información sobre quejas y solicitudes de intervención presentadas directamente por este sector de la población.

Dicha antología titulada ¿Cómo están las personas mayores en Nuevo León?, abarca el periodo del 1 de enero de 2020 al 20 de junio de 2025 y muestra que en ese lapso se abrieron 657 expedientes de queja, más de la mitad de ellos, 265 en total, confirmaron violaciones a los derechos humanos.

Entre las situaciones detectadas se incluyen problemas de acceso al agua potable, detenciones arbitrarias y casos en los que autoridades ingresaron de manera irregular a domicilios de adultos mayores.

En términos de impacto, la CEDHNL reportó la atención de 7,418 personas agraviadas en asuntos relacionados con esta población, la mayoría de ellas fueron mujeres mayores, además de víctimas de delitos y personas con alguna discapacidad.

Según el organismo, estas condiciones combinadas representan factores de mayor vulnerabilidad.

Las violaciones más frecuentes estuvieron relacionadas con omisiones de autoridades en el cumplimiento de la ley, restricciones a derechos por motivos de edad y retrasos en la integración de averiguaciones previas.

La Fiscalía General de Justicia del Estado fue la autoridad con mayor número de señalamientos, seguida por la Secretaría de Seguridad estatal y los Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey

La presidenta de la CEDHNL, Susana Méndez Arellano, consideró que el informe constituye una herramienta valiosa, pues refleja las preocupaciones expresadas por las propias personas mayores.

Además, llamó a las instituciones estatales y municipales a reforzar políticas y mecanismos que aseguren la protección de este sector bajo un enfoque de género e interseccionalidad.

Con este trabajo, la Comisión busca ofrecer un panorama del estado actual de los derechos de las personas mayores en la entidad y subrayar los retos que enfrentan las autoridades para atender las necesidades de una población en crecimiento.