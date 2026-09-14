Reúnen a 400 personas en jornada de reciclaje en Monterrey

La jornada Recicla y Resuelve permitió recibir plástico, electrónicos, papel, cartón, vidrio y otros residuos para su aprovechamiento adecuado

Alrededor de 400 personas participaron en una jornada de reciclaje en Monterrey, como parte del programa "Recicla y Resuelve", impulsado por el Gobierno de Monterrey para fomentar la separación y el aprovechamiento adecuado de residuos.

La actividad se realizó durante este fin de semana bajo el esquema drive-thru en el Home Depot Cumbres, donde los ciudadanos pudieron entregar distintos materiales reciclables y residuos de manejo especial.

Para esta jornada, personal municipal apoyó a los participantes con la descarga y clasificación de los materiales recibidos durante la jornada, coordinada por la Secretaría de Desarrollo Urbano Sostenible (SEDUSO).

Entre los residuos recolectados se encontraron botellas de plástico, tapas, aparatos electrónicos, papel, cartón y envases de Tetra Pak.

También se recibieron aceite doméstico, unicel, poliestireno, vidrio, ropa y textiles, con el objetivo de canalizar estos materiales para su manejo y aprovechamiento adecuado.

La recepción y manejo de los residuos estuvo a cargo de PetStar de Arca Continental, Reciclaje Electrónico Avanzado, Copamex Reciclados, Medios con Valor y Owens-Illinois (O-I), empresas participantes en la estrategia.

Como parte de la jornada, las personas que acudieron recibieron una planta nativa a cambio de sus materiales reciclables.

La medida buscó incentivar la participación en las acciones de reciclaje y, al mismo tiempo, promover la incorporación de vegetación en los espacios urbanos de Monterrey.

La actividad fue coordinada por la Dirección de Atención al Cambio Climático, con la participación de personal de la Dirección General para un Desarrollo Verde y voluntarios universitarios.

"Recicla y Resuelve" busca acercar a la población alternativas para disponer correctamente de sus residuos y facilitar su aprovechamiento.