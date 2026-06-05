Reúne Saskia Juárez cinco décadas de arte en CONARTE

Cada una de las piezas expuestas refleja la conexión que ha mantenido la artista desde la infancia con el territorio donde nació y creció.

Las montañas, los cerros y los paisajes que han definido la identidad visual de Nuevo León durante generaciones son los protagonistas de “La piel de la tierra”, la nueva exposición de la artista regiomontana Saskia Juárez, que se presenta en el Centro de las Artes de CONARTE como parte del programa cultural impulsado rumbo al Mundial 2026.

La muestra reúne 72 obras realizadas entre 1967 y 2026 y constituye un recorrido por más de cinco décadas de trabajo de una de las figuras más representativas de las artes visuales en el estado. A través de pinturas al óleo, tinta china y grabados, la exposición ofrece una mirada profunda al territorio norestense y a los cambios que ha experimentado con el paso del tiempo.

Para las autoridades culturales de Nuevo León, la exhibición se convierte en una de las piezas centrales de la agenda artística que acompañará al Mundial 2026, permitiendo que visitantes nacionales e internacionales conozcan la riqueza natural de la entidad desde la perspectiva de una de sus creadoras más reconocidas.

Una exposición que muestra la esencia de Nuevo León

Durante la presentación de la muestra, la secretaria de Cultura de Nuevo León, Melissa Segura Guerrero, destacó que la obra de Saskia Juárez permite apreciar la belleza de los paisajes que distinguen a la región.

“Con una visita al Centro de las Artes tendrán, a través de los ojos de la maestra Saskia Juárez, la oportunidad de disfrutar y conocer la gran belleza que tiene Nuevo León. Para nosotros esta exposición es el corazón del programa cultural del Mundial”.

La exposición representa además la primera muestra individual de la artista en este recinto de CONARTE. Bajo la curaduría de Lucía Lara, el proyecto reúne décadas de trabajo dedicadas a documentar visualmente el entorno natural del noreste mexicano.

Montañas emblemáticas, extensiones de vegetación, antiguos caminos y construcciones tradicionales forman parte de un archivo visual construido a lo largo de una vida dedicada a la observación del paisaje.

Un homenaje a la tierra y a la memoria

El nombre de la exposición tiene un significado profundamente personal para la artista. “La piel de la tierra” surgió como un homenaje a su hermano Jaime Juárez, fallecido el año pasado.

Para Saskia, cada una de las piezas expuestas refleja la conexión que ha mantenido desde la infancia con el territorio donde nació y creció.

“Esta exposición es muestra de mi entrega hacia el mundo que me rodea desde niña, porque soy de aquí, de Monterrey y que me apega a esta tierra tan maravillosa en la que vivo, esto es un homenaje a la piel de mi tierra”.

La exposición no solo presenta paisajes reconocibles para quienes viven en Nuevo León, sino que también construye una memoria colectiva sobre espacios que han cambiado debido al crecimiento urbano y al desarrollo de las ciudades.

Más de cinco décadas retratando el noreste mexicano

A lo largo de su trayectoria, Saskia Juárez ha recorrido innumerables rutas para documentar la geografía de la región. Su trabajo se caracteriza por una observación constante de las transformaciones del territorio y por una búsqueda permanente de nuevas formas de registrar el paisaje.

Las montañas aparecen como protagonistas recurrentes de su obra, pero también tienen presencia elementos cotidianos como viviendas rurales, caminos, árboles y extensiones de vegetación que forman parte de la identidad visual del noreste.

Cada pintura funciona como un registro histórico de lugares que, con el paso de los años, pueden modificarse o incluso desaparecer. De esta manera, sus obras trascienden el ámbito artístico para convertirse también en documentos visuales del patrimonio natural de Nuevo León.

Las piezas muestran cómo la expansión urbana ha transformado diversos espacios y cómo la naturaleza ha convivido con el crecimiento de las ciudades. Por ello, además de celebrar la belleza del paisaje, la muestra invita a reflexionar sobre la relación entre las personas y su entorno.

La tecnología también forma parte de su proceso creativo

Uno de los aspectos que distingue la trayectoria de Saskia Juárez es su capacidad para incorporar nuevas herramientas a su trabajo artístico sin perder la esencia de su propuesta visual.

Desde los primeros bocetos realizados directamente frente al paisaje hasta el uso de cámaras fotográficas análogas y digitales, la artista ha aprovechado los recursos disponibles en cada época para enriquecer sus procesos creativos.

En años recientes también ha incorporado el uso de drones para obtener perspectivas imposibles de captar desde tierra. Estas imágenes le han permitido observar el territorio desde nuevos ángulos y ampliar las posibilidades de representación dentro de su obra.

Gracias a estas herramientas, ha logrado construir un archivo visual que documenta la evolución de la región durante varias décadas.

Una trayectoria fundamental para las artes visuales de Nuevo León

Saskia Juárez inició su formación artística en el Taller de Artes Plásticas de la Universidad de Nuevo León entre 1958 y 1962. Posteriormente recibió una beca para continuar sus estudios en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la Academia de San Carlos de la UNAM.

En 1964 colaboró como asistente del reconocido muralista Juan O’Gorman durante la realización de una obra en Santiago de Chile. Tres años después obtuvo una maestría en Artes Plásticas.

Su vínculo con la enseñanza también ha sido una parte importante de su legado. En 1968 se integró como profesora al entonces Taller de Artes Plásticas, institución que más tarde se convertiría en la actual Facultad de Artes Visuales de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

A lo largo de su carrera ha exhibido su trabajo en algunas de las galerías y espacios culturales más importantes del país, además de participar en exposiciones internacionales en Estados Unidos y Cuba.

La obra de Saskia Juárez forma parte actualmente de colecciones públicas y privadas dentro y fuera de México, así como de importantes acervos culturales como los de la UANL, la Pinacoteca de Nuevo León, el Museo MARCO y el Museo de Historia Mexicana.

“La piel de la tierra” permanecerá abierta al público hasta el próximo 27 de septiembre en la Nave II del Centro de las Artes. La entrada es gratuita y busca convertirse en una ventana para que habitantes y visitantes descubran, a través de la mirada de Saskia Juárez, la riqueza natural y cultural que define a Nuevo León.