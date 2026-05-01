Reúne Salinas Victoria 10,000 asistentes en Día del Niño

Uno de los momentos de mayor euforia fue la rifa de premios, donde decenas de pequeños resultaron ganadores de juguetes y bicicletas.

En una jornada marcada por la alegría y la convivencia familiar, el alcalde Raúl Cantú de la Garza encabezó los festejos del Día del Niño y la Niña, logrando una convocatoria récord de más de 10,000 personas.

Para asegurar que la celebración llegara a todos los rincones del municipio, el Gobierno Municipal desplegó dos eventos masivos de manera simultánea: uno en la Plaza Principal y otro en la cancha de fútbol de la colonia Satélite del Norte.

Diversión y espectáculos para todos

Acompañado por su esposa y presidenta del DIF municipal, Nelly Garza, el edil convivió con las familias salinenses en ambos puntos. La programación artística destacó por su variedad, logrando captar la atención de niños de todas las edades con:

Shows en vivo: La participación de Los Mesmos Show.

Tendencias: Un tributo a las Cazadoras de Demonios K-pop.

Actividades: Instalación de inflables, módulos de pintacaritas y entrega de dulces.

Uno de los momentos de mayor euforia fue la rifa de premios, donde decenas de pequeños resultaron ganadores de juguetes y bicicletas.

Compromiso con el tejido social

Durante el evento, Raúl Cantú de la Garza reafirmó que estas actividades son pilares fundamentales para el desarrollo integral de la infancia en el municipio.