Reúne MC a sus cartas por Monterrey convocadas por Martha Herrera

Dentro de los asistentes se encontraban la Secretaria de Salud de Nuevo León, Alma Rosa Marroquín, y el exsecretario de Seguridad del estado, Aldo Fasci Zuazua

La dirigencia estatal de Movimiento Ciudadano reunión a ocho de sus militantes que suenan o han mostrado abierto interés por contender para la alcaldía de Monterrey.

La reunión llevada a cabo en el Hotel Ancira, del Centro regio, fue encabezada por el líder estatal emecista, Baltazar Martínez, pero, según fuentes, fue convocada por la exsecretaria de Igualdad e Inclusión estatal y titular de la Comisión Operativa de MC en Monterrey, Martha Herrera, quien abiertamente ha dicho que busca ese cargo y quien tiene más trabajo adelantado sobre el mismo.

Asisten legisladores y funcionarios estatales

También estuvieron la coordinadora de la bancada emecista en el Congreso local, Sandra Pámanes, y las diputadas federales Iraís Reyes y Paola Longoria.

Otra asistente fue la Secretaria de Salud de Nuevo León, Alma Rosa Marroquín, y el exsecretario de Seguridad del estado, Aldo Fasci Zuazua.

Al lugar también llegaron el titular del Registro Civil, Abelardo García, y la directora de Política de Cambio Climático de la Secretaría de Medio Ambiente, y extitular de desarrollo urbano, Brenda Sánchez Castro.