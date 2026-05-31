Reúne Festival Ciudadano del Fútbol a aficionados en Monterrey

El evento congregó a 229 asistentes, entre niñas, niños, jóvenes y adultos, quienes participaron en diversas dinámicas diseñadas para fomentar la convivencia

La pasión por el fútbol reunió a cientos de personas este sábado durante el Festival Ciudadano del Fútbol, organizado por la Casa Ciudadana del senador Luis Donaldo Colosio, en una jornada que combinó actividades recreativas, videojuegos y convivencia familiar en torno al deporte más popular del mundo.

El evento congregó a 229 asistentes, entre niñas, niños, jóvenes y adultos, quienes participaron en diversas dinámicas diseñadas para fomentar la convivencia comunitaria en el contexto de la expectativa que genera la próxima Copa del Mundo.

Uno de los espacios con mayor participación fue el intercambio de estampas mundialistas, donde aficionados de distintas edades tuvieron la oportunidad de completar sus colecciones y compartir experiencias con otros seguidores del fútbol.

Además, se desarrolló un torneo del videojuego EA SPORTS FC, que reunió a competidores de diferentes edades en busca de los primeros lugares de la competencia.

Mientras algunos asistentes participaban en las actividades, otros siguieron de cerca la final disputada entre Tigres y Toluca, lo que contribuyó a mantener un ambiente festivo durante toda la jornada.

Premian a los ganadores y fortalecen la convivencia familiar

Como parte del festival se realizaron rifas y se entregaron premios a los ganadores del torneo de videojuegos. Entre los artículos otorgados destacaron productos relacionados con el fútbol, así como reconocimientos para quienes obtuvieron los mejores resultados en la competencia.

La actividad también permitió que familias completas compartieran un espacio de recreación, conocieran a otros aficionados y disfrutaran de un entorno accesible para personas de todas las edades.

Los organizadores señalaron que este tipo de iniciativas buscan generar espacios de encuentro ciudadano y fortalecer la integración comunitaria mediante actividades positivas y de participación social.

Una jornada impulsada por la afición al fútbol

El entusiasmo mostrado por los asistentes se reflejó en la participación constante registrada durante toda la tarde, consolidando al Festival Ciudadano del Fútbol como un punto de encuentro para quienes comparten la afición por este deporte.

La jornada concluyó entre actividades recreativas, convivencia y la expectativa por los próximos eventos relacionados con el fútbol, en un ambiente que reunió a familias y aficionados en torno a una misma pasión.