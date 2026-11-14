Reúne Escobedo a expertos en seminario CALEA 2026

El municipio se convirtió en el primero del país en albergar el encuentro internacional para fortalecer la profesionalización policial.

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El municipio de Escobedo se convirtió en el primero de México en ser sede del Seminario CALEA 2026, un encuentro internacional enfocado en fortalecer la profesionalización, eficiencia y transparencia de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia.

Durante la inauguración, el alcalde Andrés Mijes destacó que contar con corporaciones preparadas y confiables es fundamental para generar confianza entre la ciudadanía, atraer inversiones y propiciar mejores oportunidades de desarrollo para las familias.

Señaló que la seguridad representa un elemento clave para el crecimiento económico y social, al generar condiciones de confianza que favorecen la llegada de inversiones y la creación de empleos.

“Buscamos esta certificación porque nuestra gente merece una policía preparada, confiable y capaz de dar resultados en nuestra ciudad, en la zona metropolitana y en todo Nuevo León”, expresó.

Acreditación Triple Arco e impacto institucional

Como parte de este compromiso, Escobedo obtuvo en marzo de 2025 la acreditación internacional Triple Arco (Tri-Arc), otorgada por la Comisión de Acreditación para Agencias de Aplicación de la Ley (CALEA), al cumplir con los estándares establecidos en tres áreas: la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el C4 y la Academia de Formación Policial y Capacitación Continua.

Por su parte, W. Craig Hartley, director ejecutivo de CALEA, explicó que estos estándares permiten elevar el desempeño de las corporaciones mediante capacitación, supervisión profesional, toma de decisiones basada en información y mecanismos de transparencia.

Asimismo, subrayó la importancia de que las instituciones y los gobiernos municipales mantengan cercanía con la población y atiendan sus necesidades para alcanzar mejores resultados.

Autoridades presentes y desarrollo del evento

En el evento también estuvieron presentes el fiscal general de Justicia de Nuevo León, Javier Flores; el secretario de Seguridad Pública estatal, Gerardo Escamilla; el coordinador estatal de la Guardia Nacional, Víctor Manuel Lemarroy Santos, además de autoridades de Tamaulipas y Coahuila.

El Seminario CALEA 2026 se desarrolla durante este jueves y viernes en el Teatro Digital Fidel Velázquez, donde autoridades y especialistas participan en sesiones de trabajo e intercambio de experiencias relacionadas con seguridad pública, procuración de justicia y gestión institucional.