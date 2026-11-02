Reúne Catrina Fest a familias en Guadalupe este Día de Muertos

La tercera edición del festival en la Plaza Principal reunió a familias y escuelas que recibieron equipo tecnológico por sus ofrendas.

Entre catrinas, coloridos altares de muertos, música y expresiones artísticas, cientos de familias disfrutaron de la tercera edición del Catrina Fest en la Plaza Principal de Guadalupe, una celebración dedicada a preservar y promover las tradiciones mexicanas en el marco del Día de Muertos.

Como parte de las actividades, instituciones educativas de distintos niveles, desde preescolar hasta bachillerato, participaron en el concurso de altares de muertos, donde estudiantes y docentes mostraron su creatividad y dedicación para rendir homenaje a quienes se han adelantado en el camino.

El alcalde Héctor García y la presidenta del Sistema DIF municipal, Blanca Treviño, encabezaron la premiación de los planteles ganadores, quienes recibieron materiales y equipo tecnológico para contribuir al fortalecimiento de sus actividades educativas.

Durante el evento, el edil destacó el significado de estas celebraciones como una oportunidad para recordar con cariño y respeto a los seres queridos que han fallecido:

"Recordamos en esta época a nuestros seres queridos que se adelantaron, pero es con un homenaje como este, un homenaje que se convierte en fiesta porque así reconocemos todo lo que hicieron por nosotros. Estos altares nos ayudan a recordarlos con honor y con mucho cariño", expresó.

La celebración también contó con el espectáculo Xantolo, una representación artística inspirada en las festividades del Día de los Fieles Difuntos, que llenó de música, color y tradición el centro histórico del municipio.

Familias completas disfrutaron de las actividades culturales y artísticas, en un ambiente de convivencia que permitió a niñas, niños, jóvenes y adultos acercarse a una de las expresiones más emblemáticas de la identidad mexicana.

Con la tercera edición del Catrina Fest, el Gobierno Municipal de Guadalupe busca fortalecer la preservación de las tradiciones, impulsar la participación de las instituciones educativas y generar espacios de convivencia familiar, manteniendo vivo el legado cultural del Día de Muertos.