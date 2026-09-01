Reubican escultura “Caballo” tras trabajos en la Macroplaza

La escultura “Caballo” forma parte del patrimonio artístico que se encuentra en espacios públicos de Monterrey y fue colocada en la ciudad en 2006

La escultura “Caballo”, del artista colombiano Fernando Botero, fue reubicada en la zona de acceso al Museo de Historia Mexicana, como parte de los trabajos de conservación.

La intervención se realizó mediante una coordinación entre la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) y la Secretaría de Cultura de Nuevo León, con una aportación cercana al millón de pesos por parte de la cámara empresarial.

Los trabajos permitieron conservar la pieza y colocarla en un punto donde pueda ser apreciada con mayor facilidad por los visitantes del museo y las personas que transitan por la zona.

Destacan importancia de la escultura para Monterrey

Durante la entrega de los trabajos, el presidente de la CMIC, Rodrigo Garza Tijerina, destacó la importancia que tiene la escultura para Monterrey, al señalar que con el paso de los años se ha integrado a la imagen de la ciudad.

“Estar aquí tiene un significado muy especial, el caballo ha formado imagen de nuestra ciudad”, expresó.

Por su parte, el gobernador Samuel García destacó la recuperación de la Macroplaza y la remodelación del puente peatonal que comunica con el Museo de Historia Mexicana.

“Me da mucho gusto ver la Macroplaza con vida, hoy hacemos esta remodelación al puente que conecta a la Macro con el museo de historia”, señaló.

Obra de Botero llegó a Monterrey en 2006

La escultura “Caballo” forma parte del patrimonio artístico que se encuentra en espacios públicos de Monterrey y fue colocada en la ciudad en 2006.

Con su nueva ubicación, la obra quedará a la vista de quienes ingresen al Museo de Historia Mexicana y de los peatones que recorran este sector de la Macroplaza.