Aunque a la dueña de la única casa que sigue en pie se le notificó que debía retirar sus autos por la obra, hizo caso omiso, por lo que fueron movidos con grúas

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Continuando con los trabajos de construcción de la nueva vía sobre la avenida Paseo de los Leones, al poniente de Monterrey, fue necesario en la reubicación de los autos de la única casa que queda en lo que solía ser la colonia Llave de Oro, más conocida como Rotonda de las Casas.

Sin embargo, la mujer propietaria de la vivienda se rehusó a que los vehículos fueran removidos; ante esto fue necesario un diálogo con la familia para poder moverlos, el cual no tuvo resultado.

Ante esto, con ayuda de grúas, al menos dos vehículos fueron reubicados, quedando solo uno al exterior de la vivienda, marcada con el número 2905.

La idea de remover estos autos fue para la colocación de una barda, la cual delimitara la nueva vía.

El gobierno de Monterrey compartió un comunicado donde notificaron que fue desde el pasado jueves que se le notificó a la vecina que debía retirar de la vía pública dos vehículos que tiene frente a su casa. Se le señaló que este martes iniciarían trabajos en esa área, a lo que ella hizo caso omiso.

Obras Públicas del municipio solicitó a la Secretaría de Seguridad y Vialidad que reubique los vehículos, resaltando que los autos no fueron enviados al corralón ni se les aplicó la multa, solo fueron arrastrados a otro sitio.

Al momento, la casa no ha sido comprada ni podrá ser demolida, pues la propietaria cuenta con un recurso que la ampara; sin embargo, las obras continúan realizándose en la vía pública, sin afectar su patrimonio.