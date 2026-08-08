Retroexcavadora daña tubería y provoca fuga de gas en García

El incidente se registró durante trabajos realizados en el sector Portal de Lincoln, cuando una retroexcavadora habría golpeado y dañado la tubería de gas.

Una fuga de gas provocada por el daño a una tubería mantiene cerrada la circulación sobre la avenida Lincoln, a la altura de la rotonda, en el sector Portal de Lincoln, en el municipio de García.

De acuerdo con Protección Civil de Nuevo León, el incidente se registró durante trabajos realizados en la zona, cuando una retroexcavadora habría golpeado y dañado la tubería de gas.

Elementos de Protección Civil de Nuevo León y de García acudieron al sitio para atender la emergencia y realizar las labores correspondientes para controlar la fuga.

Como medida preventiva, la avenida Lincoln permanece cerrada a la altura de la rotonda, pasando el sector de Altavilla, por lo que las autoridades exhortaron a los automovilistas a utilizar vías alternas y evitar acercarse a la zona de riesgo.