Retomarían iniciativa sobre destituir a diputados faltistas

Con la amenaza latente de una posible parálisis en la próxima legislatura, la bancada del PAN analizará retomar la iniciativa para remover del cargo a diputados que tengan más de tres faltas injustificadas.

Este miércoles se cumplieron seis meses desde la primera sesión que la bancada de Movimiento Ciudadano decidió dejar de entrar al pleno del Congreso y para poder evitar mas parálisis buscarán remover a los faltistas y que las iniciativas de ley y de reforma se puedan aprobar solo con 22 votos.

“Tenemos que modificar la ley orgánica o incluso la misma Constitución para que cuando sean faltas injustificadas por ciertos periodos de tiempo automáticamente entre el suplente, sin necesidad de una solicitud del titular, es algo que hay que hacer, debemos revisar que leyes debemos estar cambiando, pero creo que es la ley orgánica de este Congreso, pero también irnos a la Constitución para evitar que salgan este tipo de diputados que no sé cómo describirlos, pero creo que flojos, creo que no es una palabra ofensiva.

“Se les dio el voto de confianza en su momento, bueno creo que no se les dio porque la mayoría llegaron por la via de representación proporcional o por la compra de voluntades, pero bueno creo que ahí esta la razón y quiero agradecer al pueblo de Nuevo León que no le dio el voto de confianza a ninguno de los que se reeligieron”, dijo Carlos de la Fuente, coordinador de la bancada del PAN.

Aunque los diputados de todas las bancadas que estarán en la próxima legislatura ya se comprometieron a tener una apertura al diálogo para llegar a acuerdos y poder sacar adelante el trabajo legislativo, las bancadas del PRI y del PAN aún están preocupados por una posible parálisis por parte de diputados de Movimiento Ciudadano y Morena.

