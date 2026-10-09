Retoman operaciones sucursales del Monte de Piedad

Cerca de diez clientes haciendo fila en la sucursal más antigua ubicada en el cruce de las calles Guerrero y Reforma, poco antes de que se abrieran las puertas

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Los clientes del Nacional Monte de Piedad ya recuperaron la tranquilidad porque a partir de este miércoles las más de 300 sucursales de todo el país reabren sus puertas y se podrán recuperar las prendas empeñadas, tras la huelga que duró casi un año.

En Monterrey, poco antes de las 8:30 horas, ya había cerca de diez clientes haciendo fila en la sucursal más antigua y emblemática de esta capital, ubicada en el cruce de las calles Guerrero y Reforma.

Y adentro, en las ventanillas, ya estaban los trabajadores esperando a los usuarios para atenderlos.

La clientes esperaban con ansia este día, tras el anuncio de reapertura que se hizo en días pasados.

La mayoría llegó sin cita previa, con sus letras o boletas y con dinero, la mayoría para desempeñar sus prendas, principalmente joyas, relojes y herramientas.

Pero también hubo quienes optaron por el refrendo, y otros preguntaron si ya estaban nuevamente empeñando.

A nivel nacional, se anunció que los pignorantes o clientes gozarán de un período de 45 días naturales sin cobro de intereses. El período comienza a partir de este día.

Otro beneficio anunciado es el descuento en los intereses que se hayan generado en el periodo de cierre, y eso dependerá del historial crediticio de cada cliente.

"Yo venía a desempeñar, pero no completé, eran 7 mil pesos, pero voy a regresar… fuera de eso, todo muy bien”, dijo una ama de casa que llegó de la colonia Independencia.

Personal de esta sucursal confirmó que no es necesario hacer cita por internet, sino que basta con presentarse físicamente en la sucursal donde haya empeñado la prenda.

El horario entre semana es de 8:30 de la mañana a las 17:00 horas, y los sábados de 9:00 a 14:00 horas.