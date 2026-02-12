Retoman labores de recuperación del Río Pesquería

Las primeras acciones contemplan el derribo de un depósito ubicado junto a la avenida Monterrey, y se prevé la demolición de al menos seis establecimientos

Autoridades federales y estatales retomaron los trabajos de remediación ambiental en el río Pesquería como parte de una estrategia integral para recuperar el cauce y ordenar la zona federal.

Hasta el momento se han intervenido 2.5 kilómetros del río, donde se han retirado más de 55 mil toneladas de desechos y material contaminante, las acciones se concentran actualmente en la margen derecha del afluente, a la altura de la colonia La Alianza.

Acciones buscan mejorar condiciones hidráulicas y reducir riesgos

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), estas labores buscan mejorar las condiciones hidráulicas, reducir riesgos y contribuir a la restauración ambiental del área.

Las primeras acciones contemplan el derribo de un depósito ubicado junto a la avenida Monterrey, y se prevé la demolición de al menos seis establecimientos adicionales que ocupan de manera irregular terrenos federales.

Operativo cuenta con apoyo de fuerzas de seguridad

Para el desarrollo de estas labores se cuenta con el acompañamiento de elementos de la Guardia Nacional y Fuerza Civil, con el objetivo de garantizar condiciones de seguridad y el cumplimiento del marco legal vigente.

Conagua destaca prioridad institucional en la recuperación

El director general de la Conagua en Nuevo León, Luis Carlos Alatorre Cejudo, señaló que la recuperación del río Pesquería forma parte de una prioridad institucional y que también buscan retirar residuos, recuperar espacios públicos y disminuir riesgos asociados a obstrucciones en el cauce.