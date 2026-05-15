Retoman este viernes audiencia de José Lobatón tras diferimiento

Los clientes exigen la devolución de los montos que entregaron a Proyectos 9, que ascienden a los $500 millones de pesos

Este 15 de mayo se reactivará el proceso legal en contra de José Lobatón, director de Proyectos 9, luego de que su audiencia virtual programada para el pasado 6 de mayo fuera diferida minutos antes de iniciar.

Reactivan proceso judicial contra Proyectos 9

El desarrollador inmobiliario enfrenta la acumulación de casi 200 denuncias por el incumplimiento en la entrega de departamentos y locales comerciales.

“Sí, mañana (viernes) es la audiencia que se reprogramó del 6 de mayo”, confirmó uno de los afectados a INFO7.

Los clientes exigen la devolución de los montos que entregaron a Proyectos 9, que ascienden a los $500 millones de pesos, informó la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

La audiencia de este viernes marca el arranque de una serie de etapas procesales clave.

Desarrollos permanecen detenidos

Actualmente, ocho desarrollos emblemáticos en Monterrey operados por Proyectos 9 se encuentran frenados o inconclusos.

Entre las torres destacan Sohl, LaLo, LoLa, Volga, Las Palmas y el complejo Moca en sus proyectos Verde 490, Azul 377 y Amarillo 247.

Lobatón sostuvo en una entrevista exclusiva para El Horizonte que no evadirá su responsabilidad.

"Yo estoy aquí, no he huido de la ciudad, y a todos les voy a cumplir", aseguró el pasado 24 de abril.

Próximas audiencias ya están calendarizadas

Fuentes allegadas al caso confirmaron que se han calendarizado tres fechas adicionales para dar celeridad a las carpetas de investigación:

-20 de mayo

-27 de mayo

-9 de junio