Retoman cobro en caseta Guadalupe de la Monterrey-Cadereyta

Fue el pasado mes de febrero cuando a fin de ayudar a reducir la carga vehicular en la avenida Miguel Aleman se proporcionó la ruta de manera gratuita.

A partir de este primero de julio, la caseta Guadalupe ubicada sobre la autopista Monterrey- Cadereyta, reactivó el cobro de peaje.



Fue el pasado mes de febrero cuando a fin de ayudar a reducir la carga vehicular en la avenida Miguel Aleman se proporcionó la ruta de manera gratuita en los carriles en dirección hacia el aeropuerto.



Sin embargo, su cobro fue retomado, para algunos automovilistas esto fue nuevo, pues no estaban enterados de su cobro nuevamente, ante esto largas filas se registraron para aquellos quienes a última hora preparaban el dinero.



Una forma rápida para evitar las filas o realizar el proceso más rápido es adquiriendo el TAG, en alguna tienda de conveniencia participante.