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Retoma Comisión de Presupuesto trabajos para lectura del dictamen

Por: Maguelsy Caballero

25 Marzo 2026, 12:35

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Esto sucede después de llegar a un posible acuerdo entre PRI, PAN y Morena, todo cayó ante una supuesta propuesta de combinar el presupuesto con ley electoral

Retoma Comisión de Presupuesto trabajos para lectura del dictamen

La Comisión de Presupuesto reanudó sus trabajos para continuar con la lectura del dictamen; sin embargo, se espera que no se suba al pleno este miércoles.

Luego de que el pasado martes iniciaran los trabajos para aprobar el presupuesto, tras presuntamente haber llegado a un acuerdo entre PRIPAN Morena, poco antes de las 18:00 horas todo se cayó, ya que, según fuentes legislativas, se quiso combinar el presupuesto con la ley electoral, a lo cual algunos morenistas no estuvieron de acuerdo.

Este miércoles terminarán la lectura de la Ley de Ingresos, Egresos y la Ley de Coordinación Hacendaria; sin embargo, no estuvieron seguros de que se suba al pleno, ya que no se tienen los 28 votos para superar el veto del gobernador Samuel García.

Aunque aún hay esperanza de que los diputados de Morena puedan ceder, ya que este miércoles la presidenta Claudia Sheinbaum visita Nuevo León y también tendrán una reunión vía zoom con la presidenta nacional de MorenaLuisa María Alcalde, para recibir indicaciones.

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