Reto de TikTok enciende alertas en escuelas y seguridad

No se tiene el registro de dónde comenzó este “reto viral”; sin embargo, registros señalan que en el año 2021 se dio una ola similar en Estados Unidos.

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La aparición de mensajes de amenazas que han aparecido, principalmente, en baños de secundarias, ha encendido las alarmas en el sector educativo y de seguridad, no solo de Nuevo León, sino a nivel nacional e incluso internacional.

Estas amenazas no son una casualidad; se trata de un reto viral de TikTok que se denomina “tiroteo mañana”, cuyo modus operandi es escribir dicha leyenda en los baños de los planteles educativos.

Hasta el momento, no se tiene el registro de dónde comenzó este “reto viral”; sin embargo, registros señalan que en el año 2021 se dio una ola similar en Estados Unidos.

Ahora en 2026 esta amenaza volvió a tomar fuerza en países como México, Argentina, Chile y Paraguay.

En el caso de México, los casos se han dado en escuelas de Nuevo León, Oaxaca, Hidalgo, Sonora, Puebla y Guerrero, lugares donde las autoridades se han tenido que movilizar a los planteles educativos e incluso realizar operativos mochila.

En el caso de Nuevo León, en los últimos días se han realizado al menos cinco amenazas, todas ellas a través de mensajes escritos en los baños de los planteles educativos.

Cabe mencionar que algunos de los responsables de estos mensajes comparten el contenido en redes sociales, con el fin de generar interacción o “estar a la moda”, pero algunos perfiles son de reciente creación.

Y aun cuando Estados Unidos parece ser el primer lugar en donde se realiza esta práctica, la realidad es que en México se encontró, rápidamente, un eco para replicar este reto, en una de las redes sociales más utilizadas por los adolescentes; nos referimos a TikTok.