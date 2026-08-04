Retiro del lirio acuático en presa La Boca avanza 80%

Los trabajos arrancaron el pasado 15 de abril, cuando el alcalde David de la Peña les advirtió que esto es prioridad, por las implicaciones del problema

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En la Presa La Boca, en el municipio de Santiago, los trabajos del retiro de la lechuguilla y del lirio acuático registran un avance del 80 por ciento.

En un recorrido en una embarcación, Info7 constató que los resultados son notorios: gran parte de la zona ya luce limpia.

Ya se han sacado 220 toneladas de maleza nociva y se espera que para mediados de agosto, es decir, en unos 15 días más, la suma total de lo retirado alcance las 260 toneladas.

El secretario de Servicios Públicos del municipio de Santiago, Jorge Espronceda, destacó que el trabajo de las cuadrillas municipales ha dado resultados, con apoyo de Agua y Drenaje de Monterrey, de la Asociación de Remo de Nuevo León y de la Asociación de Vecinos de la Presa.

El reto ha sido mayor porque, a la par de las maniobras, la plaga se sigue reproduciendo, pues se alimenta de las descargas de drenaje sanitario, problema que debe atacarse de raíz y del que ya tienen conocimiento la Federación y el Estado.

Vamos a un 80 por ciento aproximadamente; la realidad de las cosas es que en algún momento pensamos avanzar un poco más rápido, pero nos hemos encontrado con varias sorpresas, entre ellas que se sigue reproduciendo, de tal manera que, a como vamos avanzando, el lirio también no baja la guardia, y tenemos que seguir atacándolo. Aquí la fortuna es que personal de Agua y Drenaje nos está apoyando con maquinaria, con una excavadora de oruga, que permite llegar a lugares donde

"Con personal o en lanchitas no podemos llegar", detalló.

Los trabajos arrancaron el pasado 15 de abril, cuando el alcalde David de la Peña les advirtió que esto es prioridad.

"El alcalde David de la Peña nos solicitó que atendiéramos sin parar todo este tiempo", aclaró.

Yo creo que para agosto, mediados de agosto, es cuando ya estaríamos finiquitando de cierta forma esta plaga de lechuguilla y lirio acuático. Y ojo: es importante solamente recalcar que, a como estamos trabajando, se sigue reproduciendo, entonces es importante atacar de raíz esta problemática", explicó.

Eso consiste, afirmó, en erradicar las descargas de aguas negras hacia el embalse.

"En que no haya ningún residuo que brote de algunos cárcamos y demás que se tienen en esta zona", planteó.

Por lo pronto, el avance en los trabajos es más que significativo.