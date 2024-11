Retirarán ciclovía en San Pedro, restaurarán Alfonso Reyes

La polémica ciclopista “Vía Libre” que construyó el exalcalde de San Pedro, Miguel Treviño, sobre la avenida Alfonso Reyes, desaparecerá, esto como parte de un plan de regeneración de esa arteria.

Cabe resaltar que los ciclistas y patinadores no se quedarán sin opción para transitar, pues el plan contempla ampliar las banquetas de la avenida a por lo menos dos metros y establecer en esta un espacio lineal para que los vehículos de movilidad sustentable circulen de manera segura.

El proyecto de regeneración de Alfonso Reyes fue anunciado por el actual alcalde, Mauricio Fernández y el secretario general del municipio, Luis Susarrey, quienes afirmaron que la eliminación de “Vía Libre” obedece a peticiones ciudadanas obtenidas de una consulta que realizaron durante su campaña, la cual arrojó que el 70% estaba a favor de la cancelación.

La regeneración de la que no se dio un costo preciso ni estimación, incluirá la estandarización de dimensiones de carriles vehiculares, semaforización inteligente y retiro de postes y cableado aéreo.

El proyecto de regeneración que incluye cancelar “Vía Libre” está en etapa de licitación, por lo tanto, se estima que la obra iniciará en marzo del 2025 y durará por lo menos un año y medio.

“No podemos hacer proyectos que es obvio que no funcionan y es obvio que los tenemos qué corregir, y además con un enorme apoyo ciudadano. Nosotros estamos tratando de hacer las cosas para beneficio de la colectividad y para las mayorías”, afirmó Fernández Garza.

En total se trabajará a lo largo de 5.5 kilómetros en dos etapas; la primera será de 4.8 kilómetros que irá de los límites con el municipio de Santa Catarina hasta la calle Bosques del Olivo, en el parque de Bosques del Valle. La segunda etapa será de 1.7 kilómetros y será hasta la Avenida Gómez Morín.

Susarrey detalló que buscan que la arteria garantice seguridad para peatones, ciclistas y automovilistas. El funcionario afirmó que “Vía Libre” no era aceptada ni por vecinos, ni era funcional para los ciclistas.

“Desde el proceso electoral, desde la campaña, se hizo una consulta a la ciudadanía, en la que casi el 70% de la gente pidió que se retirara la ciclovía. Con estudios técnicos que se han llevado a cabo y normas oficiales mexicanas que se analizaron, no es funcional, no resultó útil para mejorar la movilidad, ni para que haya menos vehículos, ni menos tráfico, por no cumplir con aspectos de pendientes, de seguridad… no tiene origen ni destino”, afirmó.

“Vía Libre” fue construida en el segundo trienio de Miguel Treviño con un costo económico de $40 millones de pesos entre octubre del 2021 y febrero del 2022.

Es de 4 kilómetros que inician en la Udem hasta avenida de las Olimpiadas por lo que el plan presentado este viernes abarca un kilómetro más.

Además del gasto, el proyecto también tuvo un costo político para el exalcalde Treviño porque desde que inició la obra, vecinos de por lo menos 14 colonias colindantes se enojaron porque afectaba sus ingresos a sus domicilios, les quitó espacios para estacionarse y provocaba congestionamiento vial; eso ayudó a que la imagen de Treviño terminara desgastada.

De hecho, por ese motivo se realizaron varias protestas ciudadanas

El Horizonte dio a conocer el 5 de diciembre del 2021, tres meses después de que inició la obra, cómo “Vía Libre” le pegaba a la vida de quienes vivían junto a ella pues cancelaba el ingreso a cocheras y representaba un predicamento para personas con discapacidad.

En la presentación del proyecto también estuvo la Secretaria de Obras Públicas, Angeles Galván, y el Secretario de Desarrollo Urbano, Fernando Garza Treviño.

Ahí mismo, Fernández Garza anunció que su gobierno hará dos ciclovías más, una en el Río Santa Catarina y otra en terrenos del poniente.

