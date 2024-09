Retirarán 1 millón de metros de cable aéreo en Monterrey

Un millón de metros de cable aéreo en desuso es lo que se pretende retirar en el siguiente gobierno municipal de Monterrey lo cual empezará a ejecutarse “desde el primer día” del gobierno.

Eso fue lo que se acordó en una junta de trabajo que sostuvieron representantes de empresas cableras y de telefonía e internet con Marcelo Segovia Páez, coordinador del eje de servicios públicos del equipo de transición de Adrián de la Garza, en Monterrey.

En la reunión se acordó establecer un mesa de trabajo para establecer una hora de ruta para planear cómo empezar a retirar el cable.

Tenemos la instrucción del alcalde electo de retirar un millón de metros lineales o más en tres años y estamos en posibilidades de hacerlo trabajando en conjunto. Reitero, es una instrucción el poder coadyuvar con ustedes como empresas para darle celeridad a este tema, afirmó Segovia.

Actualmente, se encuentran en curso las reuniones de transición entre la administración saliente y la entrante y es en ese marco que se dio el encuentro con las empresas.

Sin embargo, aún falta la resolución del Trife sobre la elección de Monterrey pues si bien De la Garza fue ya declarado alcalde electo, aún no se ha desahogado totalmente las demanda de nulidad de la elección de MC.

En un comunicado, el equipo de transición indicó que al encuentro asistió una decena de compañías a quienes se les pidió colaborar con las “telarañas” de cables que son un riesgo y un daño al paisajismo urbano.

La atención a esta problemática se inició a finales del primer periodo de Adrián de la Garza como presidente municipal en 2017, pero fue de 2018 al 2021, que se logró el retiro de 602,000 metros de líneas aéreas, afirmó el comunicado.

Se indicó que la acción de retiro tiene dos objetivos: lograr una rápida intervención de las empresas en caso de un accidente con los cables y retirar las líneas que no se utilizan para reducir riesgos y contaminación visual.

Según el comunicado, las empresas reconocieron que no le dan prioridad al retiro porque eso no les deja ganancias, pero que esta vez retomarán la tarea y dejarás las instalaciones para ir retirando el cableado que no se ocupe.

Quisiéramos hacer una acción los primeros 100 días de gobierno a partir del primero de octubre, hacer el llamado a ustedes empezando el día de hoy para hacer un trabajo en conjunto, ver la posibilidad de hacer un operativo semanal. les dijo Páez a los empresarios.

