Retiran mercancía que invadía calles en Colegio Civil

Autoridades visitaron locales ubicados en la zona comercial para verificar que las mercancías no estuvieran ocupando espacios destinados al tránsito de peatones

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Con el objetivo de liberar espacios peatonales y mejorar la movilidad en una de las zonas comerciales más concurridas del centro de Monterrey, personal de la Dirección de Comercio del Ayuntamiento de Monterrey llevó a cabo un operativo para retirar mercancía colocada sobre banquetas y vialidades en los alrededores de Colegio Civil y el Mercado Estrella.

Las acciones comenzaron alrededor de las 10:00 horas de este lunes, cuando inspectores de la Dirección de Comercio, en coordinación con elementos de la Policía de Monterrey, recorrieron diversos establecimientos para notificar a los comerciantes sobre la necesidad de retirar productos y artículos que se encontraban fuera de los límites permitidos de sus negocios.

Durante el recorrido, las autoridades visitaron locales ubicados en la zona comercial para verificar que las mercancías no estuvieran ocupando espacios destinados al tránsito de peatones o parte de la vía pública, situación que puede generar riesgos y dificultar la movilidad de quienes acuden diariamente al sector.

El operativo consistió principalmente en informar a los propietarios y encargados de los negocios sobre la obligación de mantener libres las banquetas y accesos peatonales. Los comerciantes fueron exhortados a retirar voluntariamente los productos que invadían estos espacios.

De acuerdo con lo observado durante las acciones, no se realizaron decomisos ni aseguramientos de mercancía. La intervención de la Dirección de Comercio se enfocó en la notificación y en solicitar a los establecimientos que adecuaran sus áreas de exhibición dentro de los espacios permitidos.

Mientras se desarrollaba el operativo, los negocios continuaron operando de manera normal y atendiendo a los clientes, al tiempo que realizaban los ajustes requeridos por las autoridades municipales.

La Dirección de Comercio informó que este tipo de acciones buscan mantener el orden en las zonas comerciales de la ciudad, garantizar el libre tránsito de peatones y evitar la ocupación indebida de banquetas y vialidades en áreas de alta afluencia.