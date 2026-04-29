Retiran más de ocho toneladas de basura en calles de Monterrey

Ciudadanos, municipio y sector privado limpian avenida Plumbago en jornada conjunta que reunió a casi 150 voluntarios, en la zona norte de Monterrey

En una muestra de colaboración entre ciudadanía, autoridades municipales y sector privado, casi 150 personas participaron en una jornada de limpieza en la zona norte de Monterrey, donde lograron recolectar 8.4 toneladas de desechos de la vía pública.

La intervención se realizó en la avenida Plumbago, entre Cabezada y Peona, con la participación de estudiantes de una institución privada, trabajadores y personal de Servicios Públicos de Monterrey, quienes unieron esfuerzos para mejorar la imagen urbana del sector.

Limpian más de 6 mil metros y retiran 95 llantas

Durante la jornada, los voluntarios realizaron barrido manual en 6 mil 400 metros lineales, deshierbaron 15 mil metros cuadrados, podaron 42 árboles y retiraron 95 neumáticos abandonados en la vía pública.

Estas acciones permitieron transformar significativamente la estética de una de las principales vialidades del norte de la ciudad, además de contribuir a mejorar las condiciones ambientales y de movilidad en la zona.

Destacan valor del trabajo coordinado

El Secretario de Servicios Públicos de Monterrey, Hugo Salinas, reconoció la participación de todos los sectores involucrados y destacó que el trabajo conjunto fortalece los resultados en beneficio de la comunidad.

“El alcalde Adrián de la Garza nos ha instruido para trabajar de la mano con la sociedad y eso es lo que estamos haciendo en este momento, es muy importante porque todo suma, y los esfuerzos en conjunto valen más”, aseguró.

Salinas supervisó personalmente las labores, subrayando que este tipo de iniciativas reflejan cómo la cooperación entre gobierno, ciudadanos y empresas puede generar mejoras visibles en el entorno urbano y fomentar una cultura de corresponsabilidad social.