Retiran más de 200 llantas del Río Santa Catarina

Por segunda semana consecutiva, el voluntariado de la Secretaría de Participación Ciudadana del Estado retiró más de 200 llantas del Río Santa Catarina durante una jornada de limpieza realizada en este cauce.

Retiran 220 llantas del Río Santa Catarina en una jornada

En poco más de dos horas, las y los voluntarios lograron sacar 220 neumáticos del río y recolectar 2.3 toneladas de residuos. Con estas acciones, el acumulado alcanza 1,490 llantas retiradas y 76.2 toneladas de desechos en 33 semanas consecutivas de actividades.

Vecinos de Juárez se suman a la campaña

En el marco de la campaña “Ponte Nuevo, Ponte Mundial”, vecinos del municipio de Juárez participaron en las labores de limpieza, aportando 55 horas de voluntariado, lo que eleva el acumulado a 17,896 horas de participación ciudadana.

La jornada contó con el respaldo de personal de Fuerza Civil, Protección Civil del Estado y Limpialeón, quienes apoyaron en tareas de limpieza y seguridad durante la actividad.

Reconocen participación ciudadana en la limpieza del río

El secretario de Participación Ciudadana, Daniel Acosta, reconoció el compromiso de las personas voluntarias que participan cada semana en la recuperación del río.

“Por segunda semana consecutiva rebasamos las 200 llantas retiradas del río, una cifra que para nada nos enorgullece porque esas llantas no llegaron solas”.

"Agradezco a las y los voluntarios por cuidar un espacio que es de todas y todos, pero sobre todo por sembrar conciencia”.

Invitan a participar en el voluntariado estatal

Las personas interesadas en formar parte del voluntariado estatal pueden hacerlo llamando al 070 o consultando las bases en las redes sociales de la Secretaría de Participación Ciudadana.

Además de las jornadas sabatinas de limpieza del Río Santa Catarina, también se puede participar en actividades como paseos de perritos en adopción, elaboración de prótesis mamarias, preparación de alimentos para familiares de pacientes en hospitales y rescate de espacios públicos.