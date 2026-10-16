Retiran más de 10,000 toneladas de basura de las Sabinitas 

Medio Ambiente aseguró que las labores no se detendrán hasta garantizar la limpieza total del río Santa Catarina y eliminar los riesgos sanitarios y ambientales

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Más de 10,000 toneladas de basura fueron retiradas de Las Sabinitas como una de las acciones de saneamiento ambiental más importantes en la historia del estado, señaló el gobierno estatal.

La Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León informó que retiró más de 10,000 toneladas de residuos en el sector conocido como Las Sabinitas, ubicado sobre el cauce del Río Santa Catarina, en el municipio de Guadalupe.

Con maquinaria especializada y cuadrillas diarias, las autoridades buscan erradicar el basurero clandestino para reforestar y regenerar el ecosistema urbano.

Durante un recorrido, el secretario de Medio Ambiente, Raúl Lozano Caballero aseguró que las labores no se detendrán hasta garantizar la limpieza total del río Santa Catarina y eliminar los riesgos sanitarios y ambientales para los vecinos del sector.

"Cada tonelada que sale de este cauce es una muestra de que el compromiso del Gobierno del Estado con las familias de Nuevo León es real. No vamos a detenernos hasta dejar este espacio limpio, seguro y en condiciones para que vuelva a ser un río, no un basurero", expresó Lozano.

Con estas acciones, la Secretaría de Medio Ambiente indicó que reafirma su compromiso con la preservación del Río Santa Catarina.