Retiran escombro que bloqueaba banqueta en el Centro de Monterrey

Cuadrillas retiraron tres metros cúbicos de residuos en Emilio Carranza y Madero; cámaras podrían ayudar a identificar a los responsables

Personal de Servicios Públicos de Monterrey retiró varios costales con escombro que fueron abandonados sobre la banqueta de la calle Emilio Carranza, en su cruce con Madero, luego de que el material obstruía el paso de los peatones.

Los residuos, conformados por restos de materiales de construcción y prefabricados, fueron dejados sobre la vía pública en el primer cuadro de la ciudad, dificultando la circulación peatonal.

Tras recibir el reporte, cuadrillas del municipio de Monterrey acudieron al lugar para realizar las labores de limpieza y liberar por completo la banqueta.

De acuerdo con el reporte, el personal de Servicios Públicos retiró aproximadamente tres metros cúbicos de materiales inservibles del sitio.

Videocámaras podrían ayudar a identificar a los responsables

En el cruce de Emilio Carranza y Madero existen videocámaras de seguridad que podrían contribuir a identificar a la persona o personas que abandonaron los costales, así como el vehículo en el que fueron transportados.

Autoridades llaman a evitar el abandono de residuos

Tras concluir las labores de limpieza, se espera evitar que esta práctica vuelva a repetirse, ya que el abandono de escombro en la vía pública está prohibido y representa un obstáculo para la movilidad de los peatones.