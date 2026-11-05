Retiran de circulación 66 motocicletas en Guadalupe

Se detectaron conductas como realizar piruetas o zigzaguear, negarse a proporcionar datos y efectuar desfiles o peregrinaciones sin el permiso correspondiente.

La Dirección de Tránsito de Guadalupe, en coordinación con la Policía Municipal, Fuerza Civil y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, implementó un operativo de revisión para detectar motocicletas que circulaban de manera irregular, además de atender reportes sobre supuestas carreras clandestinas.

La intervención se realizó este 3 de noviembre en el bulevar Miguel de la Madrid, a la altura de la colonia Valle Soleado. Como resultado de las revisiones, 66 motocicletas fueron retiradas de circulación y se elaboraron los folios de infracción correspondientes por diversas faltas al Reglamento de Tránsito.

Entre las principales irregularidades detectadas se encuentran la falta de seguro de responsabilidad civil, circular sin placas, no portar tarjeta de circulación, conducir sin licencia o con una licencia que no corresponde al vehículo, así como circular con refrendo o permiso vencido.

También se detectaron conductas como realizar piruetas o zigzaguear, negarse a proporcionar datos y efectuar desfiles o peregrinaciones sin el permiso correspondiente.

Ante esto, las unidades fueron retiradas, buscando prevenir conductas que pongan en riesgo a conductores, peatones y familias de Guadalupe.